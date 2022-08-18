В Херсоне задержали бывшего солдата ВСУ за наводку о военных РФ

Бывший украинский военный рассказывал о координатах армии РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Херсоне задержали бывшего солдата ВСУ Петра Жадана за передачу координат военных РФ. Об этом сообщили российские силовики.

Жадан сообщил, что после начала спецоперации оказался со своим бывшим командиром, капитаном ВСУ Сергеем Ченашевым, который был в Николаеве. «Он меня попросил выявлять в городе Херсоне места сосредоточения Вооруженных сил Российской Федерации и передавать ему координаты. Я ответил ему — я согласен», — цитирует РИА «Новости» задержанного со ссылкой на информацию от силовиков.

Он передавал координаты девяти мест в Херсоне с марта по июль, но не получил денег за это. Также подразделение Жадана участвовало в боях близ Мариуполя, а также возле села Гранитное в окрестностях Волновахи.

Ранее в Запорожском МВД сообщили о задержании работников АЭС, которые наводили артиллерию ВСУ, сообщает RT. Им грозит от 10 лет заключения до пожизненного срока, передает «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, в ходе которой армия РФ взяла под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожья.