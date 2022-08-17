В Магнитогорске не нашлось покупателей на имущество бывшего вуза

Здание МаГУ пустует больше 10 лет Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области сорвалась продажа земель спорткомплекса бывшего Магнитогорского государственного университета (МаГу) со стартовой ценой лота в 25 миллионов 937 тысяч рублей. Аукцион не состоялся из-за того, что была подана только одна заявка, от компании ООО «Т-МОТОРС ПРАГА». Об этом сообщается на сайте «ДОМ.РФ».

«Комиссия рассмотрела представленную заявку и приняла решение признать участником аукциона ООО „Т-МОТОРС ПРАГА“. А также признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что подана только одна заявка на участие в аукционе» — указано в протоколе на сайте.

Согласно сервису «СБИС», ежегодная выручка единственной компании, заявившей об участии в аукционе, составляет 282 миллиона 200 миллионов. Прибыль — 39 миллионов. По сравнению с 2021 годом, сейчас продажи компании выросли на 100%. По данным того же сервиса, это автосалон «Шкода», единственным учредителем и директором которого является Константин Пономаренко — владелец многочисленных автосалонов и автомастерских.

Земли спорткомплекса МаГУ, расположенные в окружении реки Урал, спортивных, студенческих, социальных объектов, были выставлены на торги компанией «ДОМ.РФ». На территории общей площадью 1,5 гектара разрешено строить ТРК, автосалоны, рынки и рестораны. Здание самого университета и стоящего рядом общежития принадлежат компании ООО «Магавтоцентр» бизнесмена Олега Лакницкого.

Торги по продаже участка были назначены на 15 августа. сайт «ДОМ.РФ»

Земли спорткомплекса МаГУ расположены в окружении реки Урал, спортивных, студенческих, социальных объектов. сайт «ДОМ.РФ»