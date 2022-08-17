Болельщики ЯНАО смогут получать Fan ID в МФЦ

Жители ЯНАО смогут получать персонифицированные Карты болельщика (Fan ID) в многофункциональных центрах региона уже осенью. МФЦ Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска начнут выдавать их уже с сентября этого года, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
«В сентябре в офисах многофункциональных центров Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска можно будет пройти идентификацию на получение персонифицированной Карты болельщика. Карта позволит участвовать в соревнованиях, приобретать билеты и посещать крупные спортивные мероприятия на территории России», — рассказали представители правительства региона в своем пресс-релизе.
Подать заявку жители ЯНАО могут уже сейчас на сайте «Госуслуги». Карту можно получить в любом возрасте, но за ямальцев младше 14 лет заявление должны подать их законные представители через свой личный кабинет.
Персонифицированная Карта болельщика выдается один раз и навсегда остается на «Госуслугах». При ее наличии достаточно просто показать QR-код билета, который закрепляется за картой при оформлении билета, и не предъявлять никаких дополнительных документов при входе на стадион. В этом году карта будет необходима тем, кто соберется посетить матчи Российской премьер-лиги сезона 2022/2023.
Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для доступа на соревнования. Правительство РФ оставило за собой право выбора мероприятий, на которые нельзя будет пройти без Карты болельщика.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»
Жители ЯНАО смогут получать персонифицированные Карты болельщика (Fan ID) в многофункциональных центрах региона уже осенью. МФЦ Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска начнут выдавать их уже с сентября этого года, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «В сентябре в офисах многофункциональных центров Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска можно будет пройти идентификацию на получение персонифицированной Карты болельщика. Карта позволит участвовать в соревнованиях, приобретать билеты и посещать крупные спортивные мероприятия на территории России», — рассказали представители правительства региона в своем пресс-релизе. Подать заявку жители ЯНАО могут уже сейчас на сайте «Госуслуги». Карту можно получить в любом возрасте, но за ямальцев младше 14 лет заявление должны подать их законные представители через свой личный кабинет. Персонифицированная Карта болельщика выдается один раз и навсегда остается на «Госуслугах». При ее наличии достаточно просто показать QR-код билета, который закрепляется за картой при оформлении билета, и не предъявлять никаких дополнительных документов при входе на стадион. В этом году карта будет необходима тем, кто соберется посетить матчи Российской премьер-лиги сезона 2022/2023. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для доступа на соревнования. Правительство РФ оставило за собой право выбора мероприятий, на которые нельзя будет пройти без Карты болельщика.