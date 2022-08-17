Болельщики ЯНАО смогут получать Fan ID в МФЦ

Карта болельщика значительно упрощает проход на стадионы во время соревнований Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители ЯНАО смогут получать персонифицированные Карты болельщика (Fan ID) в многофункциональных центрах региона уже осенью. МФЦ Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска начнут выдавать их уже с сентября этого года, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«В сентябре в офисах многофункциональных центров Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска можно будет пройти идентификацию на получение персонифицированной Карты болельщика. Карта позволит участвовать в соревнованиях, приобретать билеты и посещать крупные спортивные мероприятия на территории России», — рассказали представители правительства региона в своем пресс-релизе.

Подать заявку жители ЯНАО могут уже сейчас на сайте «Госуслуги». Карту можно получить в любом возрасте, но за ямальцев младше 14 лет заявление должны подать их законные представители через свой личный кабинет.

Персонифицированная Карта болельщика выдается один раз и навсегда остается на «Госуслугах». При ее наличии достаточно просто показать QR-код билета, который закрепляется за картой при оформлении билета, и не предъявлять никаких дополнительных документов при входе на стадион. В этом году карта будет необходима тем, кто соберется посетить матчи Российской премьер-лиги сезона 2022/2023.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для доступа на соревнования. Правительство РФ оставило за собой право выбора мероприятий, на которые нельзя будет пройти без Карты болельщика.