Путин подписал закон о доступе на стадионы по Fan ID

30 декабря 2021 в 21:30 Размер текста - 17 +

Оформить «паспорт болельщика» можно будет на портале «Госуслуг» Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении «паспорта болельщика» (Fan ID) для доступа на соревнования. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Пускать на соревнования по Fan ID начнут с 1 июня 2022 года. «Персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования — электронный документ, оформляемый по итогам идентификации зрителя, для аутентификации, осуществляемой в целях обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и общественного порядка при проведении официальных спортивных мероприятий», — сообщается в федеральном законе. Кроме болельщиков, персонифицированную карту должны получать участники соревнований и иные лица, задействованные в организации турнира. Оформить Fan ID можно на портале «Госуcлуги». Правительство РФ определит перечень спортивных мероприятий, где нужно обязательно предъявлять «паспорт болельщика». Купить билеты на такие соревнования также можно будет только при наличии действующего Fan ID. Организаторы будут обязаны передавать данные в информационную систему идентификации болельщиков. В законе также прописаны основания, по которым гражданам могут отказать в выдаче Fan ID. В частности, его не смогут получить болельщики, которые ранее нарушали общественный порядок на спортивных мероприятиях в России и за ее пределами. Обжаловать отказ в выдаче Fan ID можно будет в судебном порядке. Правительство РФ внесло закон о «паспорте болельщика» в Госдуму в июне 2021 года. Впервые идентификационные карты болельщиков Fan ID появились в России на чемпионате мира по футболу 2018 года. Они давали льготы на проезд внутри регионов проведения чемпионата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении «паспорта болельщика» (Fan ID) для доступа на соревнования. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Пускать на соревнования по Fan ID начнут с 1 июня 2022 года. «Персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования — электронный документ, оформляемый по итогам идентификации зрителя, для аутентификации, осуществляемой в целях обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и общественного порядка при проведении официальных спортивных мероприятий», — сообщается в федеральном законе. Кроме болельщиков, персонифицированную карту должны получать участники соревнований и иные лица, задействованные в организации турнира. Оформить Fan ID можно на портале «Госуcлуги». Правительство РФ определит перечень спортивных мероприятий, где нужно обязательно предъявлять «паспорт болельщика». Купить билеты на такие соревнования также можно будет только при наличии действующего Fan ID. Организаторы будут обязаны передавать данные в информационную систему идентификации болельщиков. В законе также прописаны основания, по которым гражданам могут отказать в выдаче Fan ID. В частности, его не смогут получить болельщики, которые ранее нарушали общественный порядок на спортивных мероприятиях в России и за ее пределами. Обжаловать отказ в выдаче Fan ID можно будет в судебном порядке. Правительство РФ внесло закон о «паспорте болельщика» в Госдуму в июне 2021 года. Впервые идентификационные карты болельщиков Fan ID появились в России на чемпионате мира по футболу 2018 года. Они давали льготы на проезд внутри регионов проведения чемпионата.