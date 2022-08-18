Туристы из Екатеринбурга потерялись в горах под Златоустом

18 августа 2022 в 11:19 Размер текста - 17 +

Туристы пропали на Откликном гребне Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Двое туристов из Екатеринбурга заблудились в горах национального парка «Таганай» (Златоуст, Челябинская область). Их поиски продолжались всю ночь в районе Откликного гребня. Информацию об этом URA.RU подтвердила пресс-секретарь областной поисково-спасательной службы Марина Яковлева. «Двое молодых людей 19-ти и 20-ти лет, приехавшие из Екатеринбурга, еще вечером 16 августа ушли из приюта „Гремучий ключ“ на Откликной гребень с ночевкой, затем поняли, что заблудились. Вечером 17 августа их друзья обратились к спасателям», — рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. Пресс-секретарь ПСС области Марина Яковлева факт подтвердила. По ее словам, двух заблудившихся туристов спасатели Златоустовского отряда искали всю ночь с 17 на 18 августа, нашли их 18 августа в 7:50 на западном склоне Откликного. Их в ближайшее время должны вывести к приюту «Гремучий ключ».

Двое туристов из Екатеринбурга заблудились в горах национального парка «Таганай» (Златоуст, Челябинская область). Их поиски продолжались всю ночь в районе Откликного гребня. Информацию об этом URA.RU подтвердила пресс-секретарь областной поисково-спасательной службы Марина Яковлева. «Двое молодых людей 19-ти и 20-ти лет, приехавшие из Екатеринбурга, еще вечером 16 августа ушли из приюта „Гремучий ключ“ на Откликной гребень с ночевкой, затем поняли, что заблудились. Вечером 17 августа их друзья обратились к спасателям», — рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. Пресс-секретарь ПСС области Марина Яковлева факт подтвердила. По ее словам, двух заблудившихся туристов спасатели Златоустовского отряда искали всю ночь с 17 на 18 августа, нашли их 18 августа в 7:50 на западном склоне Откликного. Их в ближайшее время должны вывести к приюту «Гремучий ключ».