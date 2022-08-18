Туристы из Екатеринбурга потерялись в горах под Златоустом

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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, откликной гребень, таганай
Туристы пропали на Откликном гребне Фото:

Двое туристов из Екатеринбурга заблудились в горах национального парка «Таганай» (Златоуст, Челябинская область). Их поиски продолжались всю ночь в районе Откликного гребня. Информацию об этом URA.RU подтвердила пресс-секретарь областной поисково-спасательной службы Марина Яковлева.

«Двое молодых людей 19-ти и 20-ти лет, приехавшие из Екатеринбурга, еще вечером 16 августа ушли из приюта „Гремучий ключ“ на Откликной гребень с ночевкой, затем поняли, что заблудились. Вечером 17 августа их друзья обратились к спасателям», — рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

Пресс-секретарь ПСС области Марина Яковлева факт подтвердила. По ее словам, двух заблудившихся туристов спасатели Златоустовского отряда искали всю ночь с 17 на 18 августа, нашли их 18 августа в 7:50 на западном склоне Откликного. Их в ближайшее время должны вывести к приюту «Гремучий ключ».

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Двое туристов из Екатеринбурга заблудились в горах национального парка «Таганай» (Златоуст, Челябинская область). Их поиски продолжались всю ночь в районе Откликного гребня. Информацию об этом URA.RU подтвердила пресс-секретарь областной поисково-спасательной службы Марина Яковлева. «Двое молодых людей 19-ти и 20-ти лет, приехавшие из Екатеринбурга, еще вечером 16 августа ушли из приюта „Гремучий ключ“ на Откликной гребень с ночевкой, затем поняли, что заблудились. Вечером 17 августа их друзья обратились к спасателям», — рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. Пресс-секретарь ПСС области Марина Яковлева факт подтвердила. По ее словам, двух заблудившихся туристов спасатели Златоустовского отряда искали всю ночь с 17 на 18 августа, нашли их 18 августа в 7:50 на западном склоне Откликного. Их в ближайшее время должны вывести к приюту «Гремучий ключ».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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