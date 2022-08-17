Пермский губернатор экстренно собирает региональный оперштаб

Дмитрий Махонин поручил провести на следующей неделе заседание оперштаба Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил провести заседание оперштаба для обсуждения ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом он заявил в ходе заседания краевого правительства, прямая трансляция которого велась в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

«В ближайшее время попрошу все-таки оперативный штаб наш собрать, думаю, что на следующей неделе это надо сделать. И, исходя из возможностей и графиков, обсудить эту ситуацию [с ростом заболеваемости] с коллегами, прежде всего, с Роспотребнадзором и возможные рекомендации, которые Роспотребнадзор будет давать. Ну, и в целом, обсудить, как протекает болезнь с соответствующим штаммом [омикрон]», — заявил Махонин.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения края Евгений Камки отметил, что за последнюю неделю количество выявленных случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе увеличилось практически в два раза. «Коллективный иммунитет сегодня значительно снизился и составляет не более 8%. Для ограничения распространения инфекции этот показатель должен быть не ниже 60%», — пояснил Камкин. При этом он отметил, что за последнюю неделю интерес к вакцинации среди населения повысился.

Днем ранее в рамках общения с пермскими журналистами Махонин отметил, что темпы вакцинации и ревакцинации в регионе недостаточны. В то же время он подчеркнул, что краевые власти готовы к новой волне заболеваемости COVID-19 лучше, чем в предыдущие годы.