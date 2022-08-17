Пермскими инновациями заинтересовались в Беларуси

18 августа 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Пермское предприятие «Новомет» договаривается о поставках своей продукции в Беларусь Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Предприятие АО «Новомет-Пермь» договаривается о поставках своей продукции в Беларусь. Речь о тяговых электродвигателях, которые являются инновационной разработкой пермяков. «Новомет» планирует поставлять такие двигатели для нужд белорусской промышленности. Предварительные договоренности были сделаны во время поездки в Беларусь делегации правительства края и руководителей предприятий региона. «В поездке планировалось установить взаимодействие для продвижения тягового электродвигателя „Новомет“. В ОАО „Минский тракторный завод“, ОАО „Минский автомобильный завод“, УПП „Нива“, ОАО „БЕЛАЗ“ есть проекты по электротранспорту. Кто-то уже много лет работает с поставщиками из РФ, кто-то имеет собственный центр разработки. Две компании проявили интерес к нашему продукту, с ними установлены контакты и обсуждаются детали», — сообщили в пресс-службе АО «Новомет-Пермь». Также уточняется, что в ближайшее время запланирован ответный визит представителей предприятий Беларуси в Пермь. Кроме того, в декабре белорусская делегация посетит Пермский инженерно-промышленный форум, в рамках которого гости посетят производственные площадки компании «Новомет». «Новомет» является одним из крупнейших холдингов в России. Его предприятия специализируются на производстве оборудования для нефтяной отрасли и выпускают зарядные станции для электроавтомобилей. Также компания разрабатывает отечественные двигатели для электропоездов. Этот проект реализуется совместно с заводом «Синара — Транспортные машины» (Екатеринбург). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприятие АО «Новомет-Пермь» договаривается о поставках своей продукции в Беларусь. Речь о тяговых электродвигателях, которые являются инновационной разработкой пермяков. «Новомет» планирует поставлять такие двигатели для нужд белорусской промышленности. Предварительные договоренности были сделаны во время поездки в Беларусь делегации правительства края и руководителей предприятий региона. «В поездке планировалось установить взаимодействие для продвижения тягового электродвигателя „Новомет“. В ОАО „Минский тракторный завод“, ОАО „Минский автомобильный завод“, УПП „Нива“, ОАО „БЕЛАЗ“ есть проекты по электротранспорту. Кто-то уже много лет работает с поставщиками из РФ, кто-то имеет собственный центр разработки. Две компании проявили интерес к нашему продукту, с ними установлены контакты и обсуждаются детали», — сообщили в пресс-службе АО «Новомет-Пермь». Также уточняется, что в ближайшее время запланирован ответный визит представителей предприятий Беларуси в Пермь. Кроме того, в декабре белорусская делегация посетит Пермский инженерно-промышленный форум, в рамках которого гости посетят производственные площадки компании «Новомет». «Новомет» является одним из крупнейших холдингов в России. Его предприятия специализируются на производстве оборудования для нефтяной отрасли и выпускают зарядные станции для электроавтомобилей. Также компания разрабатывает отечественные двигатели для электропоездов. Этот проект реализуется совместно с заводом «Синара — Транспортные машины» (Екатеринбург).