Махонин везет в Беларусь пул промышленников

Дмитрий Махонин два дня проведет в Беларуси с министрами и бизнесменами Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В состав делегации Пермского края, которая 27—28 июля отправится в Беларусь, вошли представители крупнейших предприятий. Источник в правительстве сообщил URA.RU, что в Минск вылетают представители «Мотовилихинских заводов», «Новомета» и нескольких других предприятий. Также в Минск вылетают представители НОЦ «Рациональное недропользование». Возглавляет делегацию губернатор Дмитрий Махонин.

«В составе пермской делегации — члены правительства, а также несколько предприятий. Это „Мотовилихинские заводы“, „Новомет“ и ряд других. Запланированы встречи с представителями кабинета министров Беларуси, подписание ряда соглашений. В том числе, в научно-образовательной сфере», — рассказал собеседник.

Среди задач делегации — усиление товарооборота, развитие промкооперации, а также вопросы импортозамещения. Планируется, что пермяки посетят несколько крупных предприятий Беларуси. В частности, они хотят ознакомиться с продукцией машиностроительного холдинга «АМКОДОР». Ранее Махонин с министрами посетил Азербайджан и Узбекистан, провел встречу с представителями Казахстана.