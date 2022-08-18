Российские военные уничтожили сотни украинских националистов

18 августа 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ отчитались об успехах российской армии на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожили украинских националистов в Черновицкой и Николаевской областях, а также в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Нанесением ударов высокоточным оружием ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Белая Криница и Великое Артаково уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. Также армия РФ уничтожила около 60 националистов в районе Посад-Покровское Николаевской области. Более 250 националистов ликвидировали в районе населенного пункта Мазановка (ДНР), сообщили в Минобороны. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия помогает ДНР и ЛНР, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. На прошлой неделе российские военные уничтожили около 75 националистов в ДНР и Херсонской области, передает «Утро.ру». Во вторник в Минобороны РФ сообщили о ликвидации более 50 националистов в Артемовске, сообщает RT.

Российские военные уничтожили украинских националистов в Черновицкой и Николаевской областях, а также в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Нанесением ударов высокоточным оружием ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Белая Криница и Великое Артаково уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. Также армия РФ уничтожила около 60 националистов в районе Посад-Покровское Николаевской области. Более 250 националистов ликвидировали в районе населенного пункта Мазановка (ДНР), сообщили в Минобороны. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия помогает ДНР и ЛНР, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. На прошлой неделе российские военные уничтожили около 75 националистов в ДНР и Херсонской области, передает «Утро.ру». Во вторник в Минобороны РФ сообщили о ликвидации более 50 националистов в Артемовске, сообщает RT.