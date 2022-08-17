В Челябинске поймали двух автоподставщиков, совершивших 25 ДТП

18 августа 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Подозреваемые совершали ДТП и оформляли их в ГИБДД и страховых компаниях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске сотрудники полиции задержали двух мужчин, совершавших ДТП ради получения страховых выплат. На их счету не менее 25 автоподстав, из-за которых виновниками аварий становились случайные водители, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Оперативники головного розыска установил, что подозреваемые, находясь в Советском районе, на одном и том же месте автодороги по улице Блюхера, а также у железнодорожного вокзала, провоцировали дорожно-транспортные происшествия. Они намерено подставляли машины под удар автомобилей случайных водителей, после чего получали выплаты от страховой компании, а также обращались в суды, чтобы взыскивать дополнительные суммы, которые не перекрывались страховкой», — рассказали в пресс-службе. В ходе следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что во многих ДТП на машинах мошенников оказывалась повреждена одна и та же деталь, под ремонт которой неоднократно предоставлялись страховые выплаты. Сейчас в уголовном деле 25 потерпевших, идет работа по установлению аналогичных преступных эпизодов. Сейчас двое подозреваемых, мужчины 1969 и 1980 годов рождения, задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом УМВД России по Челябинску по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования), продолжается.

В Челябинске сотрудники полиции задержали двух мужчин, совершавших ДТП ради получения страховых выплат. На их счету не менее 25 автоподстав, из-за которых виновниками аварий становились случайные водители, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Оперативники головного розыска установил, что подозреваемые, находясь в Советском районе, на одном и том же месте автодороги по улице Блюхера, а также у железнодорожного вокзала, провоцировали дорожно-транспортные происшествия. Они намерено подставляли машины под удар автомобилей случайных водителей, после чего получали выплаты от страховой компании, а также обращались в суды, чтобы взыскивать дополнительные суммы, которые не перекрывались страховкой», — рассказали в пресс-службе. В ходе следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что во многих ДТП на машинах мошенников оказывалась повреждена одна и та же деталь, под ремонт которой неоднократно предоставлялись страховые выплаты. Сейчас в уголовном деле 25 потерпевших, идет работа по установлению аналогичных преступных эпизодов. Сейчас двое подозреваемых, мужчины 1969 и 1980 годов рождения, задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом УМВД России по Челябинску по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования), продолжается.