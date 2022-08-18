Губернатор Шумков поручил увеличить число номеров в гостиницах

По словам источника, ревизия отелей проходит по поручению губернатора Вадима Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова проверяют отели и санатории, так как региону нужно увеличить общее число гостиничных номеров. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный со сферой туризма.

«По распоряжению Шумкова в регионе началась ревизия санаториев, отелей и гостиниц. Власти хотят получить господдержку от Ростуризма. Для этого в регионе нужно иметь минимум две тысячи гостиничных номеров. Поэтому сейчас все такие заведения пытаются попасть в эту программу. Но есть большие сомнения, что наберется столько мест, которые смогут попасть в реестр Ростуризма», — рассказал инсайдер

На сайте Ростуризма указано, что в агентстве действует льготная программа кредитования. До 2024 года инвесторы смогут получать льготные кредиты по ставке 3-5% на строительство и реконструкцию отелей и санаториев, категория которых не менее «три звезды». Также они должны иметь площадь от 5 000 кв. м или номерной фонд от 120 номеров.

URA.RU направило запрос по теме в департамент информационной и внутренней политики в Курганской области. В департаменте ответили, что запрос находится в работе.