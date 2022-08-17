Кот Марсик депутата Госдумы от Челябинской области Валерия Гартунга выловил белку. Депутат в социальных сетях рассказал, что белка осталась жива.
«Мой кот Марсик тащит в зубах белку. А та верещит, визжит. Вид у кота исключительно гордый и довольный. Утром я покормил его вкусной рыбой, и теперь он в благодарность решил принести мне добычу», — написал Гартунг в своем telegram-канале.
Депутат наругал кота, и велел ему отпустить животное. Кот, по словам Гартунга, был очень удивлен и раздосадован. Депутат отметил, что возле его дома очень много белок, они бегают по участку целыми семействами.
Также на участке семьи Гартунгов живет утка с утятами, для которых депутат с внуком сделали домик для защиты. Еще на участке находится пасека, ранее депутат показывал продукт жизнедеятельности своих пчел.
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