Кот челябинского депутата Госдумы поймал белку. Фото

18 августа 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Валерий Гартунг сообщил, что белка жива и отпущена на волю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кот Марсик депутата Госдумы от Челябинской области Валерия Гартунга выловил белку. Депутат в социальных сетях рассказал, что белка осталась жива. «Мой кот Марсик тащит в зубах белку. А та верещит, визжит. Вид у кота исключительно гордый и довольный. Утром я покормил его вкусной рыбой, и теперь он в благодарность решил принести мне добычу», — написал Гартунг в своем telegram-канале. Депутат наругал кота, и велел ему отпустить животное. Кот, по словам Гартунга, был очень удивлен и раздосадован. Депутат отметил, что возле его дома очень много белок, они бегают по участку целыми семействами. Также на участке семьи Гартунгов живет утка с утятами, для которых депутат с внуком сделали домик для защиты. Еще на участке находится пасека, ранее депутат показывал продукт жизнедеятельности своих пчел. Валерий Гартунг с котом Марсиком Фото: telegram-канал Валерия Гартунга Кот Марсик Фото: telegram-канал Валерия Гартунга

Кот Марсик депутата Госдумы от Челябинской области Валерия Гартунга выловил белку. Депутат в социальных сетях рассказал, что белка осталась жива. «Мой кот Марсик тащит в зубах белку. А та верещит, визжит. Вид у кота исключительно гордый и довольный. Утром я покормил его вкусной рыбой, и теперь он в благодарность решил принести мне добычу», — написал Гартунг в своем telegram-канале. Депутат наругал кота, и велел ему отпустить животное. Кот, по словам Гартунга, был очень удивлен и раздосадован. Депутат отметил, что возле его дома очень много белок, они бегают по участку целыми семействами. Также на участке семьи Гартунгов живет утка с утятами, для которых депутат с внуком сделали домик для защиты. Еще на участке находится пасека, ранее депутат показывал продукт жизнедеятельности своих пчел.