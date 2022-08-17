17 августа 2022

Кот челябинского депутата Госдумы поймал белку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЗСО. Челябинск., гартунг валерий
Валерий Гартунг сообщил, что белка жива и отпущена на волю Фото:

Кот Марсик депутата Госдумы от Челябинской области Валерия Гартунга выловил белку. Депутат в социальных сетях рассказал, что белка осталась жива.

«Мой кот Марсик тащит в зубах белку. А та верещит, визжит. Вид у кота исключительно гордый и довольный. Утром я покормил его вкусной рыбой, и теперь он в благодарность решил принести мне добычу», — написал Гартунг в своем telegram-канале.

Депутат наругал кота, и велел ему отпустить животное. Кот, по словам Гартунга, был очень удивлен и раздосадован. Депутат отметил, что возле его дома очень много белок, они бегают по участку целыми семействами.

Также на участке семьи Гартунгов живет утка с утятами, для которых депутат с внуком сделали домик для защиты. Еще на участке находится пасека, ранее депутат показывал продукт жизнедеятельности своих пчел.

Валерий Гартунг с котом Марсиком
Фото:
Кот Марсик
Фото:

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Кот Марсик депутата Госдумы от Челябинской области Валерия Гартунга выловил белку. Депутат в социальных сетях рассказал, что белка осталась жива. «Мой кот Марсик тащит в зубах белку. А та верещит, визжит. Вид у кота исключительно гордый и довольный. Утром я покормил его вкусной рыбой, и теперь он в благодарность решил принести мне добычу», — написал Гартунг в своем telegram-канале. Депутат наругал кота, и велел ему отпустить животное. Кот, по словам Гартунга, был очень удивлен и раздосадован. Депутат отметил, что возле его дома очень много белок, они бегают по участку целыми семействами. Также на участке семьи Гартунгов живет утка с утятами, для которых депутат с внуком сделали домик для защиты. Еще на участке находится пасека, ранее депутат показывал продукт жизнедеятельности своих пчел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...