Фотографию с банкой меда Гартунг выложил в соцсетях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг показал свою пасеку и первый урожай меда. Фотографию с банкой меда на фоне ульев он опубликовал в соцсетях.

«Все-таки, пчелы — удивительные создания Божьи! Полезны абсолютно всем: и себе, и окружающим растениям, и людям! Пример для подражания», — написал Гартунг на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Парламентарий не впервые делится своими достижениями с подписчиками. Он уже публиковал фотографии урожая грибов, а также выступал как опекун семьи уток, которые поселились недалеко от его дома.

Ранее челябинские пасечники жаловались на гибель тысяч пчел. Они предполагали, что причиной стала химическая обработка полей.

Депутат собрал свой первый урожай меда Страница Валерия Гартунга в соцсети «ВКонтакте»