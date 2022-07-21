Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг показал свою пасеку и первый урожай меда. Фотографию с банкой меда на фоне ульев он опубликовал в соцсетях. «Все-таки, пчелы — удивительные создания Божьи! Полезны абсолютно всем: и себе, и окружающим растениям, и людям! Пример для подражания», — написал Гартунг на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Парламентарий не впервые делится своими достижениями с подписчиками. Он уже публиковал фотографии урожая грибов, а также выступал как опекун семьи уток, которые поселились недалеко от его дома. Ранее челябинские пасечники жаловались на гибель тысяч пчел. Они предполагали, что причиной стала химическая обработка полей.