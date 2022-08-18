В аэропорту Сургута у пассажиров отобрали почти 20 тысяч долларов

18 августа 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Летевшие из Сургута пассажиры пытались перевезти незадекларированные деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Летевшие из аэропорта Сургута пассажиры лишились больше чем 1,2 млн рублей (порядка 20 тысяч долларов по курсу ЦБ РФ), так как они не задекларировали наличные. Об этом рассказали в пресс-службе Тюменской таможни. «В аэропорту Сургута в отношении убывающих граждан таможенники возбудили два административных дела. Нарушением стало недекларирование денежных средств общей суммой без малого два с половиной миллиона рублей. При таможенном контроле рейса Сургут- Баку один россиянин вывозил наличную валюту в размере 10 тысяч долларов США и 229 500 российских рублей», — сказано в сообщении пресс-службы. Другой задержанный перевозил 1,6 млн рублей в ручной клади, его остановили в «зеленом» коридоре таможенной зоны. Его сумма превысила допустимый эквивалент в 10 тысяч долларов США на 999 тысяч 626 рублей, эти деньги были изъяты. На двоих пассажиров были возбуждены дела об административных правонарушениях. Суммы до 10 тысяч долларов США в эквиваленте были возвращены пассажирам под расписку, остальная сумма (1,2 млн рублей) была изъята. Материалы дела направлены в суд. Изъятые на таможне в аэропорту Сургута деньги Пресс-служба Тюменской томожни

Летевшие из аэропорта Сургута пассажиры лишились больше чем 1,2 млн рублей (порядка 20 тысяч долларов по курсу ЦБ РФ), так как они не задекларировали наличные. Об этом рассказали в пресс-службе Тюменской таможни. «В аэропорту Сургута в отношении убывающих граждан таможенники возбудили два административных дела. Нарушением стало недекларирование денежных средств общей суммой без малого два с половиной миллиона рублей. При таможенном контроле рейса Сургут- Баку один россиянин вывозил наличную валюту в размере 10 тысяч долларов США и 229 500 российских рублей», — сказано в сообщении пресс-службы. Другой задержанный перевозил 1,6 млн рублей в ручной клади, его остановили в «зеленом» коридоре таможенной зоны. Его сумма превысила допустимый эквивалент в 10 тысяч долларов США на 999 тысяч 626 рублей, эти деньги были изъяты. На двоих пассажиров были возбуждены дела об административных правонарушениях. Суммы до 10 тысяч долларов США в эквиваленте были возвращены пассажирам под расписку, остальная сумма (1,2 млн рублей) была изъята. Материалы дела направлены в суд.