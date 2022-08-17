Челябинских туристов оставили одних на реке Ай

Туристы не смогли найти свой лагерь для ночевки Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Инструкторы компании «Компас чудес», занимающейся сплавами по рекам на катамаранах, оставили группу челябинских туристов на реке Ай. Одна из туристок связалась с URA.RU и рассказала, что им пришлось самим в темноте искать место ночлега. Организатор сплава же ответил, что группа потерялась из-за злоупотребления алкоголем.

«Первая часть путешествия была интересной. Красивые пейзажи, природа. С 10 утра до 8 вечера мы должны были плыть. Мы и плыли. В 4 дня остановились на обед, договорились о встрече на ночевку. Но наши кураторы уплыли. Оставили нас одних. В итоге место, где была запланирована ночевка, мы своими силами не нашли, и поэтому уже ночью прибились к другому лагерю», — рассказала URA.RU туристка.

Женщина добавила, что инструкторы свою ошибку так и не признали. Туристам была озвучена версия, что их искали. Но после их обвинили в медлительности.

URA.RU связалась с компанией «Компас чудес». Там ответили, что в тот день плыла большая группа туристов, около 50 человек. Но среди них нашлись отдыхающие, которые стали выпивать во время сплава, и вообще делать все, что они хотят, нарушая все требования инструктажа. Организатор сплава отметил, что алкоголь расслабил туристов, они перестали грести, и поэтому везде опоздали. Другие группы приплыли на ночевку вовремя. Потерявшихся искали, но в итоге те сами нашлись.