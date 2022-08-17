Хуснуллин выделил деньги на реконструкцию теплоснабжения Кыштыма

Комиссия во главе с Маратом Хуснуллиным одобрила 200-миллионный проект властей Челябинской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер России Марат Хуснуллин согласовал заявку Челябинской области на реконструкцию систем теплоснабжения города Кыштыма. Федеральный центр выделит 168 млн из необходимых 210 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Проект предусматривает реконструкцию котельной 1969 года постройки и 5,6 км тепловых сетей. Объем федерального финансирования составит 168 млн рублей, общая стоимость проекта — 210 млн рублей», — цитирует пресс-служба заявление губернатора Алексея Текслера по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

В Кыштыме проживает 35 тысяч человек. Реализация проекта позволит существенно повысить качество коммунальных услуг примерно для половины из них. При этом качество и надежность нового оборудования резко снизит аварийность на теплосетях.

Месяц назад правительственная комиссия под председательством Хуснуллина санкционировала выделение почти 3 млрд рублей на модернизацию водоснабжения и водоотведения в Копейске. Для города-спутника Челябинска, где живет почти 150 тысяч человек, это острая проблема, которая не решалась десятилетиями. Средства из федерального бюджета позволят к концу 2023 года реконструировать водовод и канализацию в муниципалитете.