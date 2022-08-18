Полпред Якушев встретился с новым начальником Росгвардии УрФО

18 августа 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев поздравил Сергея Бойко с назначением Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел встречу с новым главой Уральского округа Росгвардии Сергеем Бойко и поздравил его с назначением. Об этом сообщили на сайте полпредства. «[Замдиректора Росгвардии] Игорь Ильяш представил полпреду генерал-лейтенанта Сергея Бойко, который назначен командующим Уральским округом Росгвардии», — говорится в сообщении на официальном сайте. Там отметили, что Владимир Якушев поздравил Бойко с новой должностью и выразил уверенность, что профессионализм и опыт нового главы ведомства позволит справиться с задачами любой сложности. Сергей Бойко еще не приступил к своим обязанностям, однако приказ президента РФ Владимира Путина о его назначении на должность датируется еще 25 июля. Об отставке прежнего начальника Олега Козлова URA.RU писало в мае 2021 года. Он должен был написать соответствующее заявление после выхода из отпуска. Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел встречу с новым главой Уральского округа Росгвардии Сергеем Бойко и поздравил его с назначением. Об этом сообщили на сайте полпредства. «[Замдиректора Росгвардии] Игорь Ильяш представил полпреду генерал-лейтенанта Сергея Бойко, который назначен командующим Уральским округом Росгвардии», — говорится в сообщении на официальном сайте. Там отметили, что Владимир Якушев поздравил Бойко с новой должностью и выразил уверенность, что профессионализм и опыт нового главы ведомства позволит справиться с задачами любой сложности. Сергей Бойко еще не приступил к своим обязанностям, однако приказ президента РФ Владимира Путина о его назначении на должность датируется еще 25 июля. Об отставке прежнего начальника Олега Козлова URA.RU писало в мае 2021 года. Он должен был написать соответствующее заявление после выхода из отпуска.