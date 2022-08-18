Инсайд: назначен новый начальник Росгвардии УрФО

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Поездка Алексея Текслера в Магнитогорск. Челябинская область, фуражка, силовики, форма, росгвардия
Олег Козлов ушел в отставку, служив с мая 2021 года Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Новым главой Уральского округа Росгвардии вместо Олега Козлова, об отставке которого ранее сообщало URA.RU, назначен Сергей Бойко. Об этом сообщил источник агентства в силовых структурах.

«Сергей Бойко возглавил Уральский округ Росгвардии», — сообщил источник URA.RU. На этой должности силовик сменил Олега Козлова, который возглавляет округ с середины 2021 года.

По данным источника он еще не приступил к своим обязанностям. В полпредстве президента в УрФО URA.RU подтвердили информацию о назначении Бойко. В пресс-службе Уральского округа Росгвардии обещали прокомментировать информацию позднее.

В мае URA.RU сообщало о скорой отставке Олега Козлова, однако кандидатура на его место не раскрывалась. Прежний начальник Росгвардии УрФО возглавлял ведомство с лета 2021 года, а до этого был командующим Южным округом национальной гвардии РФ и в Северо-Кавказском округе Росгвардии.

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Новым главой Уральского округа Росгвардии вместо Олега Козлова, об отставке которого ранее сообщало URA.RU, назначен Сергей Бойко. Об этом сообщил источник агентства в силовых структурах. «Сергей Бойко возглавил Уральский округ Росгвардии», — сообщил источник URA.RU. На этой должности силовик сменил Олега Козлова, который возглавляет округ с середины 2021 года. По данным источника он еще не приступил к своим обязанностям. В полпредстве президента в УрФО URA.RU подтвердили информацию о назначении Бойко. В пресс-службе Уральского округа Росгвардии обещали прокомментировать информацию позднее. В мае URA.RU сообщало о скорой отставке Олега Козлова, однако кандидатура на его место не раскрывалась. Прежний начальник Росгвардии УрФО возглавлял ведомство с лета 2021 года, а до этого был командующим Южным округом национальной гвардии РФ и в Северо-Кавказском округе Росгвардии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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