Инсайд: назначен новый начальник Росгвардии УрФО

18 августа 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Олег Козлов ушел в отставку, служив с мая 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Новым главой Уральского округа Росгвардии вместо Олега Козлова, об отставке которого ранее сообщало URA.RU, назначен Сергей Бойко. Об этом сообщил источник агентства в силовых структурах. «Сергей Бойко возглавил Уральский округ Росгвардии», — сообщил источник URA.RU. На этой должности силовик сменил Олега Козлова, который возглавляет округ с середины 2021 года. По данным источника он еще не приступил к своим обязанностям. В полпредстве президента в УрФО URA.RU подтвердили информацию о назначении Бойко. В пресс-службе Уральского округа Росгвардии обещали прокомментировать информацию позднее. В мае URA.RU сообщало о скорой отставке Олега Козлова, однако кандидатура на его место не раскрывалась. Прежний начальник Росгвардии УрФО возглавлял ведомство с лета 2021 года, а до этого был командующим Южным округом национальной гвардии РФ и в Северо-Кавказском округе Росгвардии.

Новым главой Уральского округа Росгвардии вместо Олега Козлова, об отставке которого ранее сообщало URA.RU, назначен Сергей Бойко. Об этом сообщил источник агентства в силовых структурах. «Сергей Бойко возглавил Уральский округ Росгвардии», — сообщил источник URA.RU. На этой должности силовик сменил Олега Козлова, который возглавляет округ с середины 2021 года. По данным источника он еще не приступил к своим обязанностям. В полпредстве президента в УрФО URA.RU подтвердили информацию о назначении Бойко. В пресс-службе Уральского округа Росгвардии обещали прокомментировать информацию позднее. В мае URA.RU сообщало о скорой отставке Олега Козлова, однако кандидатура на его место не раскрывалась. Прежний начальник Росгвардии УрФО возглавлял ведомство с лета 2021 года, а до этого был командующим Южным округом национальной гвардии РФ и в Северо-Кавказском округе Росгвардии.