Глава Росгвардии УрФО уходит в отставку, отслужив меньше года

12 мая 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Олег Козлов уйдет в отставку после отпуска Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ Олег Козлов в ближайшее время покинет свой пост, который занимает с середины 2021 года. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в силовых структурах. «Козлов уходит в отставку. Но сейчас Олег Александрович в отпуске, после которого этот вопрос решится», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что кандидатура на место Козлова пока не раскрывается. Другой высокопоставленный источник подтвердил URA.RU информацию об отставке. Агентство обратилось в пресс-службу Уральского округа войск Росгвардии. Там воздержались от комментариев. Олег Козлов возглавлял ведомство с лета 2021 года. Президент России Владимир Путин назначил его на соответствующую должность, когда Козлов был командующим Южным округом национальной гвардии РФ. Ранее он работал Северо-Кавказском округе Росгвардии и в штабе Приволжского командования МВД России. На счету Козлова также служба на руководящих постах в танковой роте, танковом батальоне, мотострелковом полке, отдельной мотострелковой бригаде и в танковом полку. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ Олег Козлов в ближайшее время покинет свой пост, который занимает с середины 2021 года. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в силовых структурах. «Козлов уходит в отставку. Но сейчас Олег Александрович в отпуске, после которого этот вопрос решится», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что кандидатура на место Козлова пока не раскрывается. Другой высокопоставленный источник подтвердил URA.RU информацию об отставке. Агентство обратилось в пресс-службу Уральского округа войск Росгвардии. Там воздержались от комментариев. Олег Козлов возглавлял ведомство с лета 2021 года. Президент России Владимир Путин назначил его на соответствующую должность, когда Козлов был командующим Южным округом национальной гвардии РФ. Ранее он работал Северо-Кавказском округе Росгвардии и в штабе Приволжского командования МВД России. На счету Козлова также служба на руководящих постах в танковой роте, танковом батальоне, мотострелковом полке, отдельной мотострелковой бригаде и в танковом полку.