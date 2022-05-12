Глава Росгвардии УрФО уходит в отставку, отслужив меньше года

Командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ Олег Козлов в ближайшее время покинет свой пост, который занимает с середины 2021 года. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в силовых структурах.
«Козлов уходит в отставку. Но сейчас Олег Александрович в отпуске, после которого этот вопрос решится», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что кандидатура на место Козлова пока не раскрывается. Другой высокопоставленный источник подтвердил URA.RU информацию об отставке.
Агентство обратилось в пресс-службу Уральского округа войск Росгвардии. Там воздержались от комментариев.
Олег Козлов возглавлял ведомство с лета 2021 года. Президент России Владимир Путин назначил его на соответствующую должность, когда Козлов был командующим Южным округом национальной гвардии РФ. Ранее он работал Северо-Кавказском округе Росгвардии и в штабе Приволжского командования МВД России. На счету Козлова также служба на руководящих постах в танковой роте, танковом батальоне, мотострелковом полке, отдельной мотострелковой бригаде и в танковом полку.
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