Тюменцы задолжали более миллиарда рублей

18 августа 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Долг тюменцев за теплоснабжение превысил миллиард рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сумма задолженности жителей Тюмени перед предприятием УСТЭК за отопление и горячую воду превысила миллиард рублей. Об этом сообщает официальная группа администрации города в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом». «Общая сумма долга потребителей Тюмени перед УСТЭК за отопление и горячую воду составляет более 1 млрд рублей, что соизмеримо с затратами на кампанию по ремонту теплосетей и оборудования. Энергетики призывают тюменцев вовремя оплачивать потребленные ресурсы. Просроченная задолженность может обернуться обращением в суд о выдаче исполнительного документа, арестом имущества, банковских счетов, ограничением на выезд за пределы страны, запретом на регистрационные действия», — сообщает мэрия Тюмени. Там добавили, что специалисты УСТЭК периодически проводят рейды по должникам с судебными приставами. «С начала года в отношении юридических и физических лиц, в собственности которых находятся нежилые помещения, в суд направлено порядка 500 заявлений, в отношении физических лиц (население на прямых договорах) — более 33 тысяч заявлений. Взыскание пени осуществляется в отношении каждого потребителя, который допустил несвоевременную оплату», — сообщила директор по сбытовой деятельности УСТЭК Екатерина Веретенникова. Коммунальщики призвали жителей Тюмени своевременно оплачивать услуги ЖКХ, чтобы избежать проблем. Плата за теплоснабжение должна вноситься ежемесячно до 10 числа.

Сумма задолженности жителей Тюмени перед предприятием УСТЭК за отопление и горячую воду превысила миллиард рублей. Об этом сообщает официальная группа администрации города в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом». «Общая сумма долга потребителей Тюмени перед УСТЭК за отопление и горячую воду составляет более 1 млрд рублей, что соизмеримо с затратами на кампанию по ремонту теплосетей и оборудования. Энергетики призывают тюменцев вовремя оплачивать потребленные ресурсы. Просроченная задолженность может обернуться обращением в суд о выдаче исполнительного документа, арестом имущества, банковских счетов, ограничением на выезд за пределы страны, запретом на регистрационные действия», — сообщает мэрия Тюмени. Там добавили, что специалисты УСТЭК периодически проводят рейды по должникам с судебными приставами. «С начала года в отношении юридических и физических лиц, в собственности которых находятся нежилые помещения, в суд направлено порядка 500 заявлений, в отношении физических лиц (население на прямых договорах) — более 33 тысяч заявлений. Взыскание пени осуществляется в отношении каждого потребителя, который допустил несвоевременную оплату», — сообщила директор по сбытовой деятельности УСТЭК Екатерина Веретенникова. Коммунальщики призвали жителей Тюмени своевременно оплачивать услуги ЖКХ, чтобы избежать проблем. Плата за теплоснабжение должна вноситься ежемесячно до 10 числа.