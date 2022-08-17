17 августа 2022

В Магнитогорске перевернулась машина скорой помощи с пациентами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Реанимация. Скорая помощь. Челябинск, реанимобиль, реанимация, скорая помощь
Медики перевозили пациента, когда автомобиль скорой помощи опрокинулся Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) 18 августа на проспекта Ленина перевернулся автомобиль скорой помощь с пациентами внутри. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, этому предшествовало столкновение с отечественной «Ладой».

«Водитель скорой помощи, двигаясь с включенной звуковой и световой сигнализацией, по предварительным данным, выехал на перекресток, не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение с приближающимся слева автомобилем „Лада Ларгус“. После чего автомобиль скорой помощи опрокинулся», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В ведомстве отметили, что во время аварии в салоне скорой помощи находились фельдшеры и пациенты. Они были доставлены в медучреждения, диагнозы уточняются.

Ранее машина скорой помощи столкнулась с ВАЗом на дороге между Южноуральском и Магнитогорском. В результате ДТП никто не пострадал.

В машине скорой помощи находились фельдшеры и пациенты
Фото:

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В Магнитогорске (Челябинская область) 18 августа на проспекта Ленина перевернулся автомобиль скорой помощь с пациентами внутри. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, этому предшествовало столкновение с отечественной «Ладой». «Водитель скорой помощи, двигаясь с включенной звуковой и световой сигнализацией, по предварительным данным, выехал на перекресток, не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение с приближающимся слева автомобилем „Лада Ларгус“. После чего автомобиль скорой помощи опрокинулся», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона. В ведомстве отметили, что во время аварии в салоне скорой помощи находились фельдшеры и пациенты. Они были доставлены в медучреждения, диагнозы уточняются. Ранее машина скорой помощи столкнулась с ВАЗом на дороге между Южноуральском и Магнитогорском. В результате ДТП никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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