В Магнитогорске (Челябинская область) 18 августа на проспекта Ленина перевернулся автомобиль скорой помощь с пациентами внутри. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, этому предшествовало столкновение с отечественной «Ладой».
«Водитель скорой помощи, двигаясь с включенной звуковой и световой сигнализацией, по предварительным данным, выехал на перекресток, не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение с приближающимся слева автомобилем „Лада Ларгус“. После чего автомобиль скорой помощи опрокинулся», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
В ведомстве отметили, что во время аварии в салоне скорой помощи находились фельдшеры и пациенты. Они были доставлены в медучреждения, диагнозы уточняются.
Ранее машина скорой помощи столкнулась с ВАЗом на дороге между Южноуральском и Магнитогорском. В результате ДТП никто не пострадал.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»