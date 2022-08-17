В Магнитогорске перевернулась машина скорой помощи с пациентами. Фото

18 августа 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Медики перевозили пациента, когда автомобиль скорой помощи опрокинулся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) 18 августа на проспекта Ленина перевернулся автомобиль скорой помощь с пациентами внутри. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, этому предшествовало столкновение с отечественной «Ладой». «Водитель скорой помощи, двигаясь с включенной звуковой и световой сигнализацией, по предварительным данным, выехал на перекресток, не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение с приближающимся слева автомобилем „Лада Ларгус“. После чего автомобиль скорой помощи опрокинулся», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона. В ведомстве отметили, что во время аварии в салоне скорой помощи находились фельдшеры и пациенты. Они были доставлены в медучреждения, диагнозы уточняются. Ранее машина скорой помощи столкнулась с ВАЗом на дороге между Южноуральском и Магнитогорском. В результате ДТП никто не пострадал. В машине скорой помощи находились фельдшеры и пациенты Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области

В Магнитогорске (Челябинская область) 18 августа на проспекта Ленина перевернулся автомобиль скорой помощь с пациентами внутри. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, этому предшествовало столкновение с отечественной «Ладой». «Водитель скорой помощи, двигаясь с включенной звуковой и световой сигнализацией, по предварительным данным, выехал на перекресток, не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение с приближающимся слева автомобилем „Лада Ларгус“. После чего автомобиль скорой помощи опрокинулся», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона. В ведомстве отметили, что во время аварии в салоне скорой помощи находились фельдшеры и пациенты. Они были доставлены в медучреждения, диагнозы уточняются. Ранее машина скорой помощи столкнулась с ВАЗом на дороге между Южноуральском и Магнитогорском. В результате ДТП никто не пострадал.