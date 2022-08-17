Жители ЯНАО пожаловались на нехватку рейсов в Салехард

Авиакомпания «Ямал» добавила рейсы по просьбе ямальцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Салехарда пожаловались в соцсетях, что не могут добраться домой из отпусков. Об этом написала Татьяна Лаптандер в социальной сети «ВКонтакте», призывая граждан объединить усилия и решить проблему.

«Добрый день, земляки! Кто находится в Тюмени и не может вылететь в Салехард, давайте объединимся для решения данной проблемы. Нужно знать, сколько нас», — написала девушка в одной из городских групп «Подслушано Салехард».

URA.RU обратилось за комментарием в авиакомпанию «Ямал». Там рассказали, что дополнительные рейсы будут введены. «По многочисленным просьбам ввели дополнительные рейсы», — сказали в пресс-службе.

В преддверии нового учебного года и начала золотой осени ямальцы смогут вернуться домой на дополнительно введенных рейсах. Из Тюмени в Надым — 27, 29 августа и 2 сентября. Из Москвы в Надым — 28 и 31 августа. Из Тюмени в Салехард — 22, 24, 26 и 27 августа. Из Москвы в Салехард — 27 и 30 августа. Все рейсы указаны в направлении «туда и обратно».

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на рейсы до конца года. Перелеты в Горно-Алтайск и обратно будут выполняться по выходным дням. Улететь на Алтай из Салехарда можно будет в субботу, а в обратном направлении в воскресенье. Из Нового Уренгоя в Горно-Алтайск — по воскресеньям и в обратном направлении по субботам. Из Салехарда в Сочи и обратно рейсы запланированы по воскресеньям, а из Нового Уренгоя по субботам.