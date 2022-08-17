В Нижневартовске решат вопрос вечных пробок в старую часть города

Улица Нововартовская разгрузит от пробок дорогу в старую часть города Фото: департамент общественных и внешних связей Нижневартовска

В Нижневартовске (ХМАО) завершают второй этап строительства улицы Нововартовской. Магистраль станет дублером перегруженной автомобилями улицы Лопарева, ведущей в старую часть города. Об этом URA.RU рассказал директор городского капстроя Иван Силецкий.

«Улица Лопарева, на данный момент единственная транспортная артерия, соединяющая основную часть города со старой. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию первого и второго этапов улицы Нововартовской обеспечит проезд автомобилистов на улицу Героев Самотлора. Тем самым это снизит транспортную нагрузку на улицу Лопарева, а также откроет возможность освоения новых территорий под жилищное строительство и строительство социальных объектов», — прокомментировал корреспонденту URA.RU Силецкий.

Первый этап Нововартовской сдали еще в прошлом году, сейчас власти решают вопрос строительства третьего и четвертого этапа улицы. Протяженность всей дороги составит более трех километров. «Строительство многокилометровых дорог в капитальном исполнении за один сезон — сложная задача для любой организации. Особенно, если учитывать северные климатические условия, когда период выполнения работ четко регламентирован. Разбивка же проекта на несколько этапов в несколько лет дает возможность подрядным организациям браться за такие крупные проекты, как улица Нововартовская без опасений срыва сроков. При этом, конечно, у любого многолетнего строительства есть риски связанные с финансированием объектов и волатильностью рынка строительных материалов», — прокомментировал корреспонденту URA.RU эксперт в строительной отрасли — гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан.

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