Мэрия Нижневартовска решила, как избавить новые районы от потопов

Закольцованная система водоотведения поможет решить подтопление улиц в новых районах Нижневартовска Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Нижневартовска избавят новые районы города от подтопления с помощью новой системы водоотведения. Закольцевав ливневые канализации, подрядчики решат проблему обильного количества воды в этой части города. Об этом URA.RU рассказали в управлении капстроя Нижневартовска.

«В этом районе, как таковых дорог и инфраструктуры не было. Поэтому там постоянно подтапливало. Например, на Московкина была сделана дорога во временном варианте — плиты положили, чтобы люди могли приезжать к своим домам. Сейчас мы строим дороги и улицы, естественно, оборудованные и ливневыми канализациями и системами освещения, тротуарами. Естественно, что ливневку мы строим, подключаем к действующей и вода начинает уходить», — прокомментировал корреспонденту URA.RU главный инженер городского управления капстроя Андрей Павлык.

Полноценно ливневую канализацию запустят после окончания строительства дорог на улицах Северной, Салманова, Московкина. При этом частично коммуникации уже работают. «Учитывая обильное количество грунтовых вод и болотистую местность характерную для Нижневартовска, ливневые канализации — необходимость, без которой строительство улиц в капитальном исполнении невозможно. При этом в данном случае централизованная система водоотведения решает не только вопрос комфорта для жителей, но и само по себе дорожное покрытие и инфраструктура прослужит дольше» — прокомментировал корреспонденту URA.RU эксперт в строительной отрасли — гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что дорожники в Нижневартовске затеяли эксперимент против трещин в асфальте. В качестве эксперимента подрядчики отремонтируют одну из городских магистралей с помощью геосетки.