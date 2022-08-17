Тюменцам предложили защититься от COVID, не приходя в больницу. Инфографика

18 августа 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Поставить прививку можно во время прогулки по торговому центру Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Тюмени действуют девять пунктов вакцинации от коронавируса, в том числе и в торговых центрах. Поставить прививку можно без посещения больницы или поликлиники. URA.RU подготовило перечень адресов, где это можно сделать. Пункты вакцинации от COVID, где тюменцы могут впервые поставить бесплатную прививку или ревакцинироваться, действуют в торговых центрах «Кристалл», «Сити Молл», в выставочном зале «Тюменской ярмарки». Мобильные вакциномобили также работают у «Гудвина» и «Зеленого берега». Прививку можно сделать и в специальных кабинетах в медучреждениях: в «Медицинском городе», ОКБ №1 и перинатальном центре. Как рассказали URA.RU в региональном центре общественного здоровья и медицинской профилактики, в настоящее время для вакцинации используют двухкомпонентный «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак). Ревакцинацию делают первым компонентом препарата. По состоянию на 18 августа в Тюменской области за сутки коронавирус обнаружили у 447 человек. В больницы с осложнениями попали 18 жителей.

В Тюмени действуют девять пунктов вакцинации от коронавируса, в том числе и в торговых центрах. Поставить прививку можно без посещения больницы или поликлиники. URA.RU подготовило перечень адресов, где это можно сделать. Пункты вакцинации от COVID, где тюменцы могут впервые поставить бесплатную прививку или ревакцинироваться, действуют в торговых центрах «Кристалл», «Сити Молл», в выставочном зале «Тюменской ярмарки». Мобильные вакциномобили также работают у «Гудвина» и «Зеленого берега». Прививку можно сделать и в специальных кабинетах в медучреждениях: в «Медицинском городе», ОКБ №1 и перинатальном центре. Как рассказали URA.RU в региональном центре общественного здоровья и медицинской профилактики, в настоящее время для вакцинации используют двухкомпонентный «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак). Ревакцинацию делают первым компонентом препарата. По состоянию на 18 августа в Тюменской области за сутки коронавирус обнаружили у 447 человек. В больницы с осложнениями попали 18 жителей.