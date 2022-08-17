Власти Перми признали невыполнение собственных важных проектов

18 августа 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Михаил Бесфамильный «принял к сведению» неутешительный отчет мэрии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Большая часть инвестиционных проектов в Перми реализуется с отставанием. Сроки закупок, строительства, принятия проектной документации тех или иных объектов переносятся на осень. Это выяснилось на заседании комитета городской думы по инвестициям. «В отчете о выполнении дорожной карты за июнь 2022 года представлено 16 инвестпроектов. Из них по трем запланированные мероприятия выполнены в установленный срок, по восьми плановые мероприятия в установленный срок не завершены или выполнены частично», — сообщил глава комитета Михаил Бесфамильный. Еще по ряду объектов у чиновников мэрии нет подробных планов с разбивкой по месяцам, поэтому оценить степень их готовности невозможно. Как доложила начальник департамента планирования и мониторинга администрации Перми Елена Крузель, в частности, чиновники не успели в срок закупить оборудование для ремонтируемого Дворца молодежи, не смогли заключить контракт на строительство спортивной площадки в школе №83. Госэкспертизу не прошел проект строительства бассейна на ул. Гайвинская. Проблемы также есть с реконструкцией ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов и ул. Плеханова на участке от шоссе Космонавтов до ул. Грузинская.

Большая часть инвестиционных проектов в Перми реализуется с отставанием. Сроки закупок, строительства, принятия проектной документации тех или иных объектов переносятся на осень. Это выяснилось на заседании комитета городской думы по инвестициям. «В отчете о выполнении дорожной карты за июнь 2022 года представлено 16 инвестпроектов. Из них по трем запланированные мероприятия выполнены в установленный срок, по восьми плановые мероприятия в установленный срок не завершены или выполнены частично», — сообщил глава комитета Михаил Бесфамильный. Еще по ряду объектов у чиновников мэрии нет подробных планов с разбивкой по месяцам, поэтому оценить степень их готовности невозможно. Как доложила начальник департамента планирования и мониторинга администрации Перми Елена Крузель, в частности, чиновники не успели в срок закупить оборудование для ремонтируемого Дворца молодежи, не смогли заключить контракт на строительство спортивной площадки в школе №83. Госэкспертизу не прошел проект строительства бассейна на ул. Гайвинская. Проблемы также есть с реконструкцией ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов и ул. Плеханова на участке от шоссе Космонавтов до ул. Грузинская.