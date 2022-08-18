Экс-сотрудницу полиции из Екатеринбурга начнут судить за взятки

Дело сотрудницы полиции передали в Орджоникидзевский районный суд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшую сотрудницу полиции из Екатеринбурга начнут судить за организацию коррупционной схемы, в которой она делилась секретными материалами уголовного дела со свердловчанином, ремонтировавшим за это ее автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Прокуратура подготовила обвинительное заключение.

Следователи считают, что с декабря 2020 года сотрудница полиции передавала свердловчанину материалы дела, в котором он был фигурантом, в обмен на ремонт машины. Ее автомобиль отремонтировали за 224 тысячи рублей, а за это женщина делилась протоколами допросов, а также результатами операций. Сотруднице, если ее вина будет доказана, грозит до 12 лет колонии.

Ранее источник URA.RU сообщал о сотруднице ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области Юлии Макеровой, в доме которой из-за коррупционного скандала проходили обыски. Ее подозревали в рассекречивании материалов дела банды сутенеров.