CNN: Россия смягчила условия для встречи Путина и Зеленского

18 августа 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин может встретиться с Зеленским в ходе саммита в Сочи, заявили в СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины Российская делегация смягчила свои «жесткие условия» для начала подготовки возможной личной встречи президента Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на источники среди представителей турецких властей. «Наблюдается, что Россия стала смягчать свою жесткую позицию», — сообщает телеканал. По данным его источников, российская делегация «намекнула» на возможную встречу российского лидера с Зеленским. «Во-первых, лидеры могут встретиться и определить дорожную карту [будущих дипломатических контактов]. Затем делегации могут начать работу по реализации этой дорожной карты», — передают авторы слова источников. Ранее, 18 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом на Украину. У турецкого лидера запланирована трехсторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове. Предполагается, что Эрдоган предложит Зеленскому помощь в организации встречи с российским главой. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. С ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако они все остались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта.

Российская делегация смягчила свои «жесткие условия» для начала подготовки возможной личной встречи президента Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на источники среди представителей турецких властей. «Наблюдается, что Россия стала смягчать свою жесткую позицию», — сообщает телеканал. По данным его источников, российская делегация «намекнула» на возможную встречу российского лидера с Зеленским. «Во-первых, лидеры могут встретиться и определить дорожную карту [будущих дипломатических контактов]. Затем делегации могут начать работу по реализации этой дорожной карты», — передают авторы слова источников. Ранее, 18 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом на Украину. У турецкого лидера запланирована трехсторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове. Предполагается, что Эрдоган предложит Зеленскому помощь в организации встречи с российским главой. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. С ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако они все остались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта.