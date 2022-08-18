С Михаилом Ходоровским (слева) Алексей Орлов провел почти два часа за закрытыми дверями Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Почетного гражданина Екатеринбурга впервые за три года наградили по традиции — в рамках празднования Дня города. Ленту и нагрудный знак гендиректору ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» Николаю Клейну вручили мэр Алексей Орлов и спикер думы Игорь Володин. Утешительная награда досталась и гендиректору ГК «Синара» Михаилу Ходоровскому, занявшему в голосовании второе место. Впрочем, гораздо важнее для него то, что случилось после церемонии.

Свою речь на сцене «Синара Центра» Орлов начал с перечисления достижений городских и областных властей и планов на будущее. «Но все сегодняшние успехи были бы невозможны без вашей работы. Этот тот задел, который ранее был создан, стал надежной отправной точкой, позволил уверенно стартовать вперед», — обратился к залу градоначальник. По слухам, Клейна должны были награждать на сцене непосредственно в День города, 20 августа. Но в последний момент Орлов переиграл сценарий.

Изначально Николая Клейна хотели наградить утром 20 августа — на сцене у мэрии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На банкет позвали всех почетных граждан прошлых лет, глав районов, депутатов гордумы — всего несколько десятков человек. Из-за пандемии коронавируса в последние два года церемония не проводилась. Последний, кому на публике вручали награду — Дмитрий Пумпянский (экс-глава «Синары», получил звание в День города-2019) — сегодня присутствовать не смог. Как и глава РМК Игорь Алтушкин — почетный гражданин 2021 года.

Ходоровскому вручили благодарственное письмо от главы города. Бизнесмен дал понять, что на жюри и депутатов, принимавших окончательное решение, не в обиде: «Чрезвычайно почетно даже то, что меня выдвинули на это звание. Считаю совершенно справедливым, что награда нашла Николая Владимировича [Клейна]. Он у нас очень заслуженный человек». Дождавшись окончания церемонии и памятных фото, Ходоровский увел Орлова в другой зал. Как выяснилось позднее, время мэра для Ходоровского не было ограничено. В итоге общались они почти два часа.

«„Синара“ — один из крупнейших налогоплательщиков. И общение с главой по многим проектам обязательно. Это стиль Орлова со времен работы в [региональном] правительстве — регулярно лично разговаривать с крупнейшими промышленниками города и области», — объяснили продолжительность беседы в мэрии. Об этом же на выходе из здания корреспонденту сказал и сам Орлов.

Подобные церемонии не проводились три года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Помимо Николая Клейна, награды получили и другие заслуженные горожане — но в виде благодарственных писем Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

От префектов слово взял глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU