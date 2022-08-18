Политологи: в освобожденные земли Украины вернутся жители

18 августа 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

Новые власти на освобожденных территориях становятся новой российской элитой, считает политолог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Назначения новых управленцев в Луганской народной республике, Херсонской и Запорожской областях должны способствовать возвращению людей на освобожденные территории. Новые управленцы же представляют собой новое поколение российской элиты. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Ранее стало известно о ряде назначений в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Так, в ЛНР заместителем министра образования и науки стал Евгений Мирошниченко. В Херсонской области Алексей Катериничев стал первым заместителем главы военно-гражданской администрации по безопасности, Семен Машкауцан — зампредседателя правительства, министром промышленности, Евгений Немтинов — министром финансов. Алексей Лысов получил должность зампредседателя совета министров по социальным вопросам. «Россия взяла на себя восстановление освобожденных территорий, возвращение мирной жизни, создание условий для возвращения туда людей, уехавших по понятным причинам в Россию. Для кого Херсон — родная область. Эти назначения для максимально быстрого создания условий для возвращения людей домой, к мирной жизни, работе, труду, безопасности», — сказал Алексей Мартынов. В беседе с URA.RU директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин выразил мнение, что новые управленцы становятся частью российской элиты. «Это амбициозные, смелые молодые люди, которые готовы, в том числе и к сложной, рискованной работе на благо России. Это реально новое поколение российской элиты. Они демонстрируют, что система кадрового отбора, и „Школа губернаторов“, и „Лидеры России“, действительно работает», — подчеркнул он. «Многие из них уже состоявшиеся управленцы, работали в федеральной системе на разных должностях, также работали на региональных уровнях. Что касается Катериничева, то это представитель ФСБ. Имеет огромный опыт в сфере безопасности и будет заниматься ей в Херсоне. Что касается министра промышленности Херсонской области, то здесь молодой человек, чуть больше 30 лет — Семен Машкауцан. Уже имеет хороший опыт, выпускник Школы губернаторов. Хочу отметить зампреда совета министров Запорожской области по социалке — Алексея Лысова. Он работал на региональном уровне, работал в администрации президента, был победителем конкурса „Лидеры России“», — добавил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Назначения новых управленцев в Луганской народной республике, Херсонской и Запорожской областях должны способствовать возвращению людей на освобожденные территории. Новые управленцы же представляют собой новое поколение российской элиты. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Ранее стало известно о ряде назначений в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Так, в ЛНР заместителем министра образования и науки стал Евгений Мирошниченко. В Херсонской области Алексей Катериничев стал первым заместителем главы военно-гражданской администрации по безопасности, Семен Машкауцан — зампредседателя правительства, министром промышленности, Евгений Немтинов — министром финансов. Алексей Лысов получил должность зампредседателя совета министров по социальным вопросам. «Россия взяла на себя восстановление освобожденных территорий, возвращение мирной жизни, создание условий для возвращения туда людей, уехавших по понятным причинам в Россию. Для кого Херсон — родная область. Эти назначения для максимально быстрого создания условий для возвращения людей домой, к мирной жизни, работе, труду, безопасности», — сказал Алексей Мартынов. В беседе с URA.RU директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин выразил мнение, что новые управленцы становятся частью российской элиты. «Это амбициозные, смелые молодые люди, которые готовы, в том числе и к сложной, рискованной работе на благо России. Это реально новое поколение российской элиты. Они демонстрируют, что система кадрового отбора, и „Школа губернаторов“, и „Лидеры России“, действительно работает», — подчеркнул он. «Многие из них уже состоявшиеся управленцы, работали в федеральной системе на разных должностях, также работали на региональных уровнях. Что касается Катериничева, то это представитель ФСБ. Имеет огромный опыт в сфере безопасности и будет заниматься ей в Херсоне. Что касается министра промышленности Херсонской области, то здесь молодой человек, чуть больше 30 лет — Семен Машкауцан. Уже имеет хороший опыт, выпускник Школы губернаторов. Хочу отметить зампреда совета министров Запорожской области по социалке — Алексея Лысова. Он работал на региональном уровне, работал в администрации президента, был победителем конкурса „Лидеры России“», — добавил собеседник агентства.