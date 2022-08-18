Уроженец Челябинска стал вице-премьером Херсонской области

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Министром промышленности Херсонской области назначен выходец из Челябинска Семен Машкауцан Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Челябинска Семен Машкауцан назначен вице-премьером Херсонской области. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«В целях улучшения экономической ситуации в Херсонской области, Россия направила группу управленцев, которые зарекомендовали себя как добросовестные и ответственные профессионалы. С их приходом открываются новые интеграционные перспективы и переход на качественно новый уровень управления. В том числе на должность министра промышленности, заместителя председателя правительства области назначен Семен Машкауцан», — говорится в сообщении официального telegram-канала администрации региона.

Семен Алексеевич Машкауцан родился в 1990 году в Челябинске. Окончил МГУ и МГИМО МИД России, участник программы развития кадрового управленческого резерва. С 2015 года занимал руководящие должности в федеральных органах исполнительной власти, в том числе шесть лет — в Минпромторге РФ, где возглавлял департамент металлургии и материалов. Также работал помощником вице-премьера правительства РФ.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Осенью в регионах намерены провести референдум о присоединении к России, пишет RT.

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Уроженец Челябинска Семен Машкауцан назначен вице-премьером Херсонской области. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «В целях улучшения экономической ситуации в Херсонской области, Россия направила группу управленцев, которые зарекомендовали себя как добросовестные и ответственные профессионалы. С их приходом открываются новые интеграционные перспективы и переход на качественно новый уровень управления. В том числе на должность министра промышленности, заместителя председателя правительства области назначен Семен Машкауцан», — говорится в сообщении официального telegram-канала администрации региона. Семен Алексеевич Машкауцан родился в 1990 году в Челябинске. Окончил МГУ и МГИМО МИД России, участник программы развития кадрового управленческого резерва. С 2015 года занимал руководящие должности в федеральных органах исполнительной власти, в том числе шесть лет — в Минпромторге РФ, где возглавлял департамент металлургии и материалов. Также работал помощником вице-премьера правительства РФ. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Осенью в регионах намерены провести референдум о присоединении к России, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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