Уроженец Челябинска стал вице-премьером Херсонской области

Министром промышленности Херсонской области назначен выходец из Челябинска Семен Машкауцан Фото: Михаил Калянов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Челябинска Семен Машкауцан назначен вице-премьером Херсонской области. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«В целях улучшения экономической ситуации в Херсонской области, Россия направила группу управленцев, которые зарекомендовали себя как добросовестные и ответственные профессионалы. С их приходом открываются новые интеграционные перспективы и переход на качественно новый уровень управления. В том числе на должность министра промышленности, заместителя председателя правительства области назначен Семен Машкауцан», — говорится в сообщении официального telegram-канала администрации региона.

Семен Алексеевич Машкауцан родился в 1990 году в Челябинске. Окончил МГУ и МГИМО МИД России, участник программы развития кадрового управленческого резерва. С 2015 года занимал руководящие должности в федеральных органах исполнительной власти, в том числе шесть лет — в Минпромторге РФ, где возглавлял департамент металлургии и материалов. Также работал помощником вице-премьера правительства РФ.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Осенью в регионах намерены провести референдум о присоединении к России, пишет RT.