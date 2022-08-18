В День города екатеринбуржцев начнут массово прививать от COVID

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Екатеринбуржцев будут прививать до 18:00 Фото:

В Екатеринбурге 19 и 20 августа будут работать передвижные пункты, в которых можно пройти вакцинацию от коронавируса или проверить здоровье. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.

«На центральных площадках в День города будет проводиться диспансеризация населения и вакцинация против COVID-19», — сообщили в ДИПе. Медики отметили, что кроме прививки, свердловчане могут пройти скрининг.

Пункт вакцинации будет развернут у входа в парке Маяковского. Передвижная точка откроется в 10:00 19 августа. 20 августа с 13:00 екатеринбуржцы могут прийти для вакцинации или диспансеризации в Преображенский парк в Академическом районе Екатеринбурга. При этом после 18:00 медики в пунктах работать не будут. Для прохождения процедур горожане должны взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

Ранее медики устроили массовую вакцинацию от коронавируса 12 августа. На мобильную точку приглашали представителей СМИ.

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В Екатеринбурге 19 и 20 августа будут работать передвижные пункты, в которых можно пройти вакцинацию от коронавируса или проверить здоровье. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области. «На центральных площадках в День города будет проводиться диспансеризация населения и вакцинация против COVID-19», — сообщили в ДИПе. Медики отметили, что кроме прививки, свердловчане могут пройти скрининг. Пункт вакцинации будет развернут у входа в парке Маяковского. Передвижная точка откроется в 10:00 19 августа. 20 августа с 13:00 екатеринбуржцы могут прийти для вакцинации или диспансеризации в Преображенский парк в Академическом районе Екатеринбурга. При этом после 18:00 медики в пунктах работать не будут. Для прохождения процедур горожане должны взять с собой паспорт, полис и СНИЛС. Ранее медики устроили массовую вакцинацию от коронавируса 12 августа. На мобильную точку приглашали представителей СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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