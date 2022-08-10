Свердловские власти устраивают массовую вакцинацию от COVID

10 августа 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

Власти пригласили представителей СМИ для вакцинации от коронавируса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Власти Свердловской области организуют 12 августа для представителей СМИ вакцинацию от коронавируса. Сделать прививку вакциной «Спутник V» журналисты смогут с 10:00 до 12:00. «Журналисты, постоянно контактирующие с большим количеством людей, находятся в зоне риска. Для обеспечения их безопасности министерство здравоохранения Свердловской области совместно с департаментом информационной политики и Свердловским творческим союзом журналистов организуют для желающих представителей СМИ вакцинацию от коронавируса», — сообщается на сайте. Сделать прививку вакциной «Спутник V» можно 12 августа с 10:00 до 12:00 в поликлинике № 2 ЦГКБ-3. Также перед вакцинацией выступит главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов. Ранее URA.RU сообщало, что жители Свердловской области не могут поставить однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Она отсутствует в больницах региона. Подобная ситуация возникала в 2021 году. Тогда источники URA.RU сообщали, что в Екатеринбурге закончилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт».

Власти Свердловской области организуют 12 августа для представителей СМИ вакцинацию от коронавируса. Сделать прививку вакциной «Спутник V» журналисты смогут с 10:00 до 12:00. «Журналисты, постоянно контактирующие с большим количеством людей, находятся в зоне риска. Для обеспечения их безопасности министерство здравоохранения Свердловской области совместно с департаментом информационной политики и Свердловским творческим союзом журналистов организуют для желающих представителей СМИ вакцинацию от коронавируса», — сообщается на сайте. Сделать прививку вакциной «Спутник V» можно 12 августа с 10:00 до 12:00 в поликлинике № 2 ЦГКБ-3. Также перед вакцинацией выступит главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов. Ранее URA.RU сообщало, что жители Свердловской области не могут поставить однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Она отсутствует в больницах региона. Подобная ситуация возникала в 2021 году. Тогда источники URA.RU сообщали, что в Екатеринбурге закончилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт».