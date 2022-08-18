Водителей из ХМАО вербуют на Донбасс на зарплату в 160 тысяч

19 августа 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Водителям предлагают отправится служить по краткосрочному контракту Фото: Валерия Реусси © URA.RU В ХМАО вербуют водителей, которые готовы отправится служить на Донбасс. Контрактникам обещают зарплату от 160 тысяч рублей в месяц. Информацию об этом разместили в сургутском telegram-канале, где публикуют объявления. «Ведется набор на службу по контракту водители категории „С“. (краткосрочный контракт от 6 месяцев) зарплата от 160 тысяч рублей. В войсках связи, за пределами РФ, вблизи ее границы», — говорится в публикации telegram-канала «Объявления Сургут ХМАО». В ходе личного общения автор поста подтвердил корреспонденту агентства, что водителей набирают для службы на Донбассе. По словам собеседника, контракт якобы заключается с Минобороны, а они выступают в качестве посредника. «Мы гарантируем, что вы будете водителем в роте войсках связи. Мы выписываем вам отношение, чтобы вас призвать на контракт. И вы через свой военкомат проходите все мероприятие. Мы работаем как посредники. Набираем, так сказать, своих людей в войска связи», — сказал в ходе переписки собеседник. При этом, по словам автора объявления, формирование личного состава будет проходить под Нижним Новгородом. Агентство направило официальный запрос в пресс-службу Центрального военного округа с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Челябинской области создают отряды ХМАО для защиты Донбасса. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО вербуют водителей, которые готовы отправится служить на Донбасс. Контрактникам обещают зарплату от 160 тысяч рублей в месяц. Информацию об этом разместили в сургутском telegram-канале, где публикуют объявления. «Ведется набор на службу по контракту водители категории „С“. (краткосрочный контракт от 6 месяцев) зарплата от 160 тысяч рублей. В войсках связи, за пределами РФ, вблизи ее границы», — говорится в публикации telegram-канала «Объявления Сургут ХМАО». В ходе личного общения автор поста подтвердил корреспонденту агентства, что водителей набирают для службы на Донбассе. По словам собеседника, контракт якобы заключается с Минобороны, а они выступают в качестве посредника. «Мы гарантируем, что вы будете водителем в роте войсках связи. Мы выписываем вам отношение, чтобы вас призвать на контракт. И вы через свой военкомат проходите все мероприятие. Мы работаем как посредники. Набираем, так сказать, своих людей в войска связи», — сказал в ходе переписки собеседник. При этом, по словам автора объявления, формирование личного состава будет проходить под Нижним Новгородом. Агентство направило официальный запрос в пресс-службу Центрального военного округа с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Челябинской области создают отряды ХМАО для защиты Донбасса. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.