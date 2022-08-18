Зеленский обсудил Запорожскую АЭС с Генсеком ООН Гутерришем

Президент Украины Владимир Зеленский лично обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «зерновой вопрос» с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщил сам украинский глава.
«У меня была встреча с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове. Договорились продолжить координацию реализации зерновой инициативы», — написал Зеленский в Telegram.
Кроме того, политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Украинский президент попросил ООН «обеспечить безопасность этого стратегического объекта».
На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.
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