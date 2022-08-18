Зеленский обсудил Запорожскую АЭС с Генсеком ООН Гутерришем

18 августа 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский попросил помощи у Генсека ООН Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский лично обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «зерновой вопрос» с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщил сам украинский глава. «У меня была встреча с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове. Договорились продолжить координацию реализации зерновой инициативы», — написал Зеленский в Telegram. Кроме того, политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Украинский президент попросил ООН «обеспечить безопасность этого стратегического объекта». На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский лично обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «зерновой вопрос» с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщил сам украинский глава. «У меня была встреча с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове. Договорились продолжить координацию реализации зерновой инициативы», — написал Зеленский в Telegram. Кроме того, политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Украинский президент попросил ООН «обеспечить безопасность этого стратегического объекта». На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.