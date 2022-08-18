Зеленский обсудил Запорожскую АЭС с Генсеком ООН Гутерришем

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский попросил помощи у Генсека ООН Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский лично обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «зерновой вопрос» с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщил сам украинский глава.

«У меня была встреча с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове. Договорились продолжить координацию реализации зерновой инициативы», — написал Зеленский в Telegram.

Кроме того, политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Украинский президент попросил ООН «обеспечить безопасность этого стратегического объекта».

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.

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Президент Украины Владимир Зеленский лично обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «зерновой вопрос» с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщил сам украинский глава. «У меня была встреча с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове. Договорились продолжить координацию реализации зерновой инициативы», — написал Зеленский в Telegram. Кроме того, политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Украинский президент попросил ООН «обеспечить безопасность этого стратегического объекта». На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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