Мишустин открыл в Тамбове всероссийский форум

18 августа 2022 в 19:46 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин озвучил новую тенденцию в строительной сфере Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тамбове начал работу всероссийский форум «Среда для жизни». На пленарной сессии 18 августа перед участниками выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает корреспондент URA.RU. «Люди всегда стремятся приобрести свое собственное жилье. Сегодня более половины россиян хотели бы улучшить жилищные условия — одни мечтают о квартире, другие хотят жить в доме — поближе к природе. Тенденция сформировалась во время пандемии. Государство должно сделать все, чтобы у людей были такие возможности. Главное повысить доступность жилья. И у нас сформирован успешный задел для этого. Темп набран очень высокий и он будет поддерживаться. Не менее пяти миллионов семей должны ежегодно улучшать условия проживания. Пока обеспеченность жильем в стране отстает от необходимо уровня. Но все инструменты, чтобы изменить ситуацию есть. Один из них — развитие индивидуального жилищного строительства», — отметил Мишустин. На пленарной сессии форумов премьер заявил о бессрочном действии программы «Сельская ипотека» и возможности ее погашения за счет средств, выплачиваемых семьям, родившим третьего и последующих детей. «Программа должна была закончиться в этом году. Но теперь ее сроки не ограничены. При этом ставка останется прежней — не выше 3%», — уточнил премьер. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подчеркнул, что власти работают на опережение и реализуют проекты комплексного развития новых территорий — перестраивают дворы, делая их многофункциональными общественными пространствами. «Мы поддерживаем бережное обновление исторической застройки в Тамбове и малых городах области. Уверен, что на форуме будет много интересных решений, которые мы сможем успешно применить для развития нашей области», — добавил Егоров. Новость по теме Правительство РФ бессрочно продлило льготную сельскую ипотеку «Среда для жизни» — всероссийский форум о жилье и городской среде, площадка для обмена опытом между представителями власти, девелоперами, российскими и международными архитекторами и специалистами в области городской среды. С 2016 года форум проходил в Казани, Саратове, Калининграде, Великом Новгороде и Нижнем Новгороде. В этом году площадкой форума стал Тамбов. Ключевой темой стало развитие малоэтажного, в том числе индивидуального строительства в России. В мероприятиях форума примут участие около 750 человек. Форум позволяет реализовать проекты изменений среды в каждом городе проведения и выступает площадкой для трансляции новых идей и подходов в сфере урбанистики, комплексного развития территорий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тамбове начал работу всероссийский форум «Среда для жизни». На пленарной сессии 18 августа перед участниками выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает корреспондент URA.RU. «Люди всегда стремятся приобрести свое собственное жилье. Сегодня более половины россиян хотели бы улучшить жилищные условия — одни мечтают о квартире, другие хотят жить в доме — поближе к природе. Тенденция сформировалась во время пандемии. Государство должно сделать все, чтобы у людей были такие возможности. Главное повысить доступность жилья. И у нас сформирован успешный задел для этого. Темп набран очень высокий и он будет поддерживаться. Не менее пяти миллионов семей должны ежегодно улучшать условия проживания. Пока обеспеченность жильем в стране отстает от необходимо уровня. Но все инструменты, чтобы изменить ситуацию есть. Один из них — развитие индивидуального жилищного строительства», — отметил Мишустин. На пленарной сессии форумов премьер заявил о бессрочном действии программы «Сельская ипотека» и возможности ее погашения за счет средств, выплачиваемых семьям, родившим третьего и последующих детей. «Программа должна была закончиться в этом году. Но теперь ее сроки не ограничены. При этом ставка останется прежней — не выше 3%», — уточнил премьер. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подчеркнул, что власти работают на опережение и реализуют проекты комплексного развития новых территорий — перестраивают дворы, делая их многофункциональными общественными пространствами. «Мы поддерживаем бережное обновление исторической застройки в Тамбове и малых городах области. Уверен, что на форуме будет много интересных решений, которые мы сможем успешно применить для развития нашей области», — добавил Егоров. «Среда для жизни» — всероссийский форум о жилье и городской среде, площадка для обмена опытом между представителями власти, девелоперами, российскими и международными архитекторами и специалистами в области городской среды. С 2016 года форум проходил в Казани, Саратове, Калининграде, Великом Новгороде и Нижнем Новгороде. В этом году площадкой форума стал Тамбов. Ключевой темой стало развитие малоэтажного, в том числе индивидуального строительства в России. В мероприятиях форума примут участие около 750 человек. Форум позволяет реализовать проекты изменений среды в каждом городе проведения и выступает площадкой для трансляции новых идей и подходов в сфере урбанистики, комплексного развития территорий.