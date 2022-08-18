Правительство РФ навсегда продлило льготную сельскую ипотеку

18 августа 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

Жители сел смогут покупать жилье на льготных кредитных условиях Фото: Денис Моргунов © URA.RU Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о бессрочном продлении программы льготной сельской ипотеки для россиян. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте правительства. «Программа льготных ипотечных кредитов для постройки или приобретения жилья в сельской местности стала бессрочной. [Это] позволит получить ипотечные кредиты по льготной ставке до 3% годовых еще большему числу сельских жителей», — сообщается на сайте. Продление программы льготного кредитования нацелено на поддержку жителей сел. «Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы», — приводятся слова Мишустина на сайте. Впервые программа «Сельская ипотека» заработала в 2020 году. С этого момента льготные кредиты были выданы более 97 тысячам россиян на сумму 187,1 млрд рублей.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о бессрочном продлении программы льготной сельской ипотеки для россиян. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте правительства. «Программа льготных ипотечных кредитов для постройки или приобретения жилья в сельской местности стала бессрочной. [Это] позволит получить ипотечные кредиты по льготной ставке до 3% годовых еще большему числу сельских жителей», — сообщается на сайте. Продление программы льготного кредитования нацелено на поддержку жителей сел. «Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы», — приводятся слова Мишустина на сайте. Впервые программа «Сельская ипотека» заработала в 2020 году. С этого момента льготные кредиты были выданы более 97 тысячам россиян на сумму 187,1 млрд рублей.