«Мисс Екатеринбург — 2022» стала брюнетка из семьи военных. Фото, видео

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Конкурс красоты выиграла 20-летняя Татьяна Кузьмина Фото:

Новой «Мисс Екатеринбург» стала 20-летняя Татьяна Кузьмина. Родители девушки — военные, а сама она учится на государственного служащего. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с церемонии награждения.

«Красота — это желание совершенствоваться самой и совершенствовать мир вокруг. Эту мысль внушили мне мои родители, они военнослужащие. И моя будущая профессия тоже связана со службой, только государственной. Я — студентка Уральской академии государственной службы, и именно в этом вижу реализацию своих возможностей. Участвовать в создании города-мечты, города-сада города большого потенциала, города Екатеринбурга», — поделилась Кузьмина.

За нее проголосовали все члены жюри. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время награждения заявил, что победительница будет представлять Екатеринбург на различных мероприятиях и благотворительных акциях, которых в преддверии 300-летия города будет много.

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Новой «Мисс Екатеринбург» стала 20-летняя Татьяна Кузьмина. Родители девушки — военные, а сама она учится на государственного служащего. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с церемонии награждения. «Красота — это желание совершенствоваться самой и совершенствовать мир вокруг. Эту мысль внушили мне мои родители, они военнослужащие. И моя будущая профессия тоже связана со службой, только государственной. Я — студентка Уральской академии государственной службы, и именно в этом вижу реализацию своих возможностей. Участвовать в создании города-мечты, города-сада города большого потенциала, города Екатеринбурга», — поделилась Кузьмина. За нее проголосовали все члены жюри. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время награждения заявил, что победительница будет представлять Екатеринбург на различных мероприятиях и благотворительных акциях, которых в преддверии 300-летия города будет много.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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