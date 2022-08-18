Конкурс красоты выиграла 20-летняя Татьяна Кузьмина Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Новой «Мисс Екатеринбург» стала 20-летняя Татьяна Кузьмина. Родители девушки — военные, а сама она учится на государственного служащего. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с церемонии награждения.

«Красота — это желание совершенствоваться самой и совершенствовать мир вокруг. Эту мысль внушили мне мои родители, они военнослужащие. И моя будущая профессия тоже связана со службой, только государственной. Я — студентка Уральской академии государственной службы, и именно в этом вижу реализацию своих возможностей. Участвовать в создании города-мечты, города-сада города большого потенциала, города Екатеринбурга», — поделилась Кузьмина.

За нее проголосовали все члены жюри. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время награждения заявил, что победительница будет представлять Екатеринбург на различных мероприятиях и благотворительных акциях, которых в преддверии 300-летия города будет много.