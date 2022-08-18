18 августа 2022

По челябинскому городу прогулялась крыса размером с котенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крыса. Символ 2020 года. Челябинск, домашнее животное, мышь, крыса, символ 2020 года
Горожане в шутку назвали грызуна Крысиным королем Фото:

Жителей города Озерск (Челябинская область) напугала крыса размером с маленькую кошку, которая свободно бегала по дворовой территории. Горожане считают, что виной всему переполненные мусорные баки.

«А мы думали, что хуже, чем у нас уже нигде не будет. В Озерске из-за не убранных вовремя мусорных свалок крысы размером с кошку бегают по городу», — написали в социальных сетях жители соседнего с Озерском города Касли.

Сами озерчане в группе «Говорит Озерск» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что крыса гордо проследовала от ЖК «Маяковский» в сторону набережной имени Гайдара. Грызуна из-за внушительных размеров прозвали Крысиным королем и Мистером Сплинтером из мультфильма «Черепашки Ниндзя».

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Жителей города Озерск (Челябинская область) напугала крыса размером с маленькую кошку, которая свободно бегала по дворовой территории. Горожане считают, что виной всему переполненные мусорные баки. «А мы думали, что хуже, чем у нас уже нигде не будет. В Озерске из-за не убранных вовремя мусорных свалок крысы размером с кошку бегают по городу», — написали в социальных сетях жители соседнего с Озерском города Касли. Сами озерчане в группе «Говорит Озерск» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что крыса гордо проследовала от ЖК «Маяковский» в сторону набережной имени Гайдара. Грызуна из-за внушительных размеров прозвали Крысиным королем и Мистером Сплинтером из мультфильма «Черепашки Ниндзя».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...