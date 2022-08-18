Горожане в шутку назвали грызуна Крысиным королем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей города Озерск (Челябинская область) напугала крыса размером с маленькую кошку, которая свободно бегала по дворовой территории. Горожане считают, что виной всему переполненные мусорные баки.

«А мы думали, что хуже, чем у нас уже нигде не будет. В Озерске из-за не убранных вовремя мусорных свалок крысы размером с кошку бегают по городу», — написали в социальных сетях жители соседнего с Озерском города Касли.

Сами озерчане в группе «Говорит Озерск» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что крыса гордо проследовала от ЖК «Маяковский» в сторону набережной имени Гайдара. Грызуна из-за внушительных размеров прозвали Крысиным королем и Мистером Сплинтером из мультфильма «Черепашки Ниндзя».