Путин поставил задачу перед правительством РФ из-за «Звезды»

19 августа 2022 в 01:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин призвал помочь судоверфи «Звезда» выполнить ожидания «Новатэка» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Правительство России должно помочь судоверфи «Звезда» по максимуму выполнить ожидания «Новатэка» по строительству танкеров в РФ для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил глава государства Владимир Путин на совещании по вопросам развития судостроительной промышленности. «Не пустые слова, что мы много делаем, чтобы проект „Звезда“ состоялся, в том числе это касается и пакета заказов… Но нужно сделать все. А правительство должно помочь „Звезде“, чтобы по максимуму выполнить ожидания заказчика. Потому что если „Новатэк“ выполнит свои планы создания новой площадки по производству СПГ… продукты надо возить, что им делать», — сказал Путин на совещании по судостроению, об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Глава государства призвал помочь судоверфи «Звезда» выполнить ожидания «Новатэка». «Я вас прошу все усилия предпринять, чтобы проекты были реализованы», — подчеркнул Путин.

Правительство России должно помочь судоверфи «Звезда» по максимуму выполнить ожидания «Новатэка» по строительству танкеров в РФ для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил глава государства Владимир Путин на совещании по вопросам развития судостроительной промышленности. «Не пустые слова, что мы много делаем, чтобы проект „Звезда“ состоялся, в том числе это касается и пакета заказов… Но нужно сделать все. А правительство должно помочь „Звезде“, чтобы по максимуму выполнить ожидания заказчика. Потому что если „Новатэк“ выполнит свои планы создания новой площадки по производству СПГ… продукты надо возить, что им делать», — сказал Путин на совещании по судостроению, об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Глава государства призвал помочь судоверфи «Звезда» выполнить ожидания «Новатэка». «Я вас прошу все усилия предпринять, чтобы проекты были реализованы», — подчеркнул Путин.