Депутат Госдумы раскритиковал Ельцин Центр в эфире Первого канала. Видео

19 августа 2022 в 05:13 Размер текста - 17 +

Дмитрий Новиков считает, что в Ельцин Центре взращивается пятая колонна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ельцин Центре отказались бы провести поэтический конкурс в поддержку спецоперации РФ на Украине, который организовывает телеканал Russia Today. Такое мнение высказал в эфире программы «Время покажет» на Первом канале первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Я знаю, куда организаторы конкурса вовсе не обращались. Они не обращались в Ельцин Центр, потому что их туда точно бы не пустили. А Ельцин Центр у нас не только продолжает работать, но и собирается открывать филиал в Москве. У нас как было все неплохо с пятой колонной, так все неплохо обстоит сегодня. Поэтому, когда мы предъявляем свои претензии возможным союзникам, надо внутри себя разобраться», — поделился Новиков. Поводом для высказывания по теме стало обсуждение новости о том, что несколько площадок в Москве отказались проводить у себя поэтический вечер, организованный телеканалом Russia Today на тему специальной военной операции РФ на Украине. Позднее главный редактор RT Маргарита Симоньян написала у себя в соцсетях, что после этого другие площадки стали массово предлагать свои услуги. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс.

В Ельцин Центре отказались бы провести поэтический конкурс в поддержку спецоперации РФ на Украине, который организовывает телеканал Russia Today. Такое мнение высказал в эфире программы «Время покажет» на Первом канале первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Я знаю, куда организаторы конкурса вовсе не обращались. Они не обращались в Ельцин Центр, потому что их туда точно бы не пустили. А Ельцин Центр у нас не только продолжает работать, но и собирается открывать филиал в Москве. У нас как было все неплохо с пятой колонной, так все неплохо обстоит сегодня. Поэтому, когда мы предъявляем свои претензии возможным союзникам, надо внутри себя разобраться», — поделился Новиков. Поводом для высказывания по теме стало обсуждение новости о том, что несколько площадок в Москве отказались проводить у себя поэтический вечер, организованный телеканалом Russia Today на тему специальной военной операции РФ на Украине. Позднее главный редактор RT Маргарита Симоньян написала у себя в соцсетях, что после этого другие площадки стали массово предлагать свои услуги. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс.