18 августа 2022
17 августа 2022

Utair рассматривает «пересадку» на советские самолеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Самолеты Як-42 позволят беспрепятственно выполнять рейсы за границу. Фото:

Авиакомпания Utair изучает возможность использования советских самолетов Як-42. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

«Советские самолеты позволят беспрепятственно выполнять рейсы за границу и не опасаться санкций. У владельца судов — компании „АТ-Лизинг“ — в собственности 14 модернизированных „Яков“ с увеличенной дальностью полета», — говорится в материале газеты.

Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания Utair с 19 августа закрывает свое мобильное приложение из-за блокировки на платформах AppStore и Google Play.

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Авиакомпания Utair изучает возможность использования советских самолетов Як-42. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники. «Советские самолеты позволят беспрепятственно выполнять рейсы за границу и не опасаться санкций. У владельца судов — компании „АТ-Лизинг“ — в собственности 14 модернизированных „Яков“ с увеличенной дальностью полета», — говорится в материале газеты. Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания Utair с 19 августа закрывает свое мобильное приложение из-за блокировки на платформах AppStore и Google Play.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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