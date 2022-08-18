Utair рассматривает «пересадку» на советские самолеты

Самолеты Як-42 позволят беспрепятственно выполнять рейсы за границу. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания Utair изучает возможность использования советских самолетов Як-42. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

«Советские самолеты позволят беспрепятственно выполнять рейсы за границу и не опасаться санкций. У владельца судов — компании „АТ-Лизинг“ — в собственности 14 модернизированных „Яков“ с увеличенной дальностью полета», — говорится в материале газеты.

Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания Utair с 19 августа закрывает свое мобильное приложение из-за блокировки на платформах AppStore и Google Play.