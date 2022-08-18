Utair закрывает свое мобильное приложение под давлением санкций

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Аэропорт. Тюмень, часы, ютейр, ютэйр, utair
AppStore и Google Play заблокировали мобильное приложение Utair Фото:

Авиакомпания Utair с 19 августа закрывает свое мобильное приложение из-за блокировки на платформах AppStore и Google Play. Сообщение об этом пришло от авиакомпании в рассылке электронной почты.

«С 19 августа приложение Utair приостанавливает свою работу из-за блокировки со стороны Apple App Store и Google Play», — сказали в компании. Покупка билетов и электронная регистрация по-прежнему доступны на сайте Utair.

Ранее URA.RU писало, что онлайн-магазины AppStore и Google Play удалили часть российских приложений, доступных для скачивания. Среди них были и важнейшие сервисы, в том числе «Альфа-Банк» и «Сбербанк Онлайн». Это произошло после объявления Россией о начале спецоперации на Украине. Тогда премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручал к 1 июня разработать отечественную экосистему.

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Авиакомпания Utair с 19 августа закрывает свое мобильное приложение из-за блокировки на платформах AppStore и Google Play. Сообщение об этом пришло от авиакомпании в рассылке электронной почты. «С 19 августа приложение Utair приостанавливает свою работу из-за блокировки со стороны Apple App Store и Google Play», — сказали в компании. Покупка билетов и электронная регистрация по-прежнему доступны на сайте Utair. Ранее URA.RU писало, что онлайн-магазины AppStore и Google Play удалили часть российских приложений, доступных для скачивания. Среди них были и важнейшие сервисы, в том числе «Альфа-Банк» и «Сбербанк Онлайн». Это произошло после объявления Россией о начале спецоперации на Украине. Тогда премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручал к 1 июня разработать отечественную экосистему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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