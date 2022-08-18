Utair закрывает свое мобильное приложение под давлением санкций

18 августа 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

AppStore и Google Play заблокировали мобильное приложение Utair Фото: Александр Мамаев © URA.RU Авиакомпания Utair с 19 августа закрывает свое мобильное приложение из-за блокировки на платформах AppStore и Google Play. Сообщение об этом пришло от авиакомпании в рассылке электронной почты. «С 19 августа приложение Utair приостанавливает свою работу из-за блокировки со стороны Apple App Store и Google Play», — сказали в компании. Покупка билетов и электронная регистрация по-прежнему доступны на сайте Utair. Ранее URA.RU писало, что онлайн-магазины AppStore и Google Play удалили часть российских приложений, доступных для скачивания. Среди них были и важнейшие сервисы, в том числе «Альфа-Банк» и «Сбербанк Онлайн». Это произошло после объявления Россией о начале спецоперации на Украине. Тогда премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручал к 1 июня разработать отечественную экосистему.

Авиакомпания Utair с 19 августа закрывает свое мобильное приложение из-за блокировки на платформах AppStore и Google Play. Сообщение об этом пришло от авиакомпании в рассылке электронной почты. «С 19 августа приложение Utair приостанавливает свою работу из-за блокировки со стороны Apple App Store и Google Play», — сказали в компании. Покупка билетов и электронная регистрация по-прежнему доступны на сайте Utair. Ранее URA.RU писало, что онлайн-магазины AppStore и Google Play удалили часть российских приложений, доступных для скачивания. Среди них были и важнейшие сервисы, в том числе «Альфа-Банк» и «Сбербанк Онлайн». Это произошло после объявления Россией о начале спецоперации на Украине. Тогда премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручал к 1 июня разработать отечественную экосистему.