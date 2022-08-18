18 августа 2022
17 августа 2022

В Сургуте продают логистический центр за 150 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, жд пути
На саму базу можно доставить товары в вагонах. (Архивное фото) Фото:

В Сургуте (ХМАО) продают логистический центр за 152 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилась на сайте Avito.

«Продается удобный логистический центр для приема сыпучих и тарных грузов в Сургуте. Подача вагонов на железнодорожные пути проводится по прямому договору с ОАО „РЖД“. Есть видеонаблюдение, скважина подачи воды и ограждение по всей территории. Газификация выполнена. Выезд автотранспорта с базы на федеральную трассу с разгонной полосой», — утверждается в объявлении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани (ХМАО) продается готовый бизнес по производству и доставке питьевой воды. Стоимость — 20,5 миллионов рублей.

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В Сургуте (ХМАО) продают логистический центр за 152 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилась на сайте Avito. «Продается удобный логистический центр для приема сыпучих и тарных грузов в Сургуте. Подача вагонов на железнодорожные пути проводится по прямому договору с ОАО „РЖД“. Есть видеонаблюдение, скважина подачи воды и ограждение по всей территории. Газификация выполнена. Выезд автотранспорта с базы на федеральную трассу с разгонной полосой», — утверждается в объявлении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани (ХМАО) продается готовый бизнес по производству и доставке питьевой воды. Стоимость — 20,5 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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