В Сургуте продают логистический центр за 150 миллионов

На саму базу можно доставить товары в вагонах. (Архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) продают логистический центр за 152 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилась на сайте Avito.

«Продается удобный логистический центр для приема сыпучих и тарных грузов в Сургуте. Подача вагонов на железнодорожные пути проводится по прямому договору с ОАО „РЖД“. Есть видеонаблюдение, скважина подачи воды и ограждение по всей территории. Газификация выполнена. Выезд автотранспорта с базы на федеральную трассу с разгонной полосой», — утверждается в объявлении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани (ХМАО) продается готовый бизнес по производству и доставке питьевой воды. Стоимость — 20,5 миллионов рублей.