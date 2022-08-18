В Сургуте продают логистический центр за 150 миллионов

В Сургуте (ХМАО) продают логистический центр за 152 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилась на сайте Avito.
«Продается удобный логистический центр для приема сыпучих и тарных грузов в Сургуте. Подача вагонов на железнодорожные пути проводится по прямому договору с ОАО „РЖД“. Есть видеонаблюдение, скважина подачи воды и ограждение по всей территории. Газификация выполнена. Выезд автотранспорта с базы на федеральную трассу с разгонной полосой», — утверждается в объявлении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани (ХМАО) продается готовый бизнес по производству и доставке питьевой воды. Стоимость — 20,5 миллионов рублей.
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