Россиянам начнут давать отсрочку на первый взнос по ипотеке

Крупные российские банки будут давать отсрочку на первый взнос, потому что некоторые клиенты не готовы заплатить его, пока не продали старое жилье. Об этом сообщает РБК.
«Мы рассматриваем и прорабатываем возможность запуска программы, в рамках которой первоначальный взнос можно оформить в рассрочку», — цитирует РБК зампреда правления банка «Дом.РФ» Алексея Косякова. «Альфа-банк» совместно с девелопером «Инград» начал одобрять ипотеку на новостройки с возможностью первого взноса в рассрочку до 24 месяцев, сообщил руководитель управления ипотечных продуктов «Инграда» Вячеслав Приймак. В банке подтвердили информацию.
Московский кредитный банк предоставляет отсрочку на три месяца на первый взнос по ипотеке, сообщил директор департамента ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев. По его словам, предложение действует с застройщиками, которые работают по спецпрограммам. Потенциальные заемщики часто используют в качестве первого взноса деньги от продажи предыдущего жилья, рассказал Селезнев.
Ранее аналитики кредитно-рейтингового агентства НКР спрогнозировали, что в ближайшие месяцы ставки по ипотеке снизятся до 9%. По их словам, значения вернутся к показателям осени 2021 года. На рынке новостроек наблюдается рекордное количество скидок, подарков, бонусов, рассрочек и субсидированных ипотечных ставок из-за падения продаж у застройщиков, цитирует телеканал 360 замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяну Решетникову.
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Крупные российские банки будут давать отсрочку на первый взнос, потому что некоторые клиенты не готовы заплатить его, пока не продали старое жилье. Об этом сообщает РБК. «Мы рассматриваем и прорабатываем возможность запуска программы, в рамках которой первоначальный взнос можно оформить в рассрочку», — цитирует РБК зампреда правления банка «Дом.РФ» Алексея Косякова. «Альфа-банк» совместно с девелопером «Инград» начал одобрять ипотеку на новостройки с возможностью первого взноса в рассрочку до 24 месяцев, сообщил руководитель управления ипотечных продуктов «Инграда» Вячеслав Приймак. В банке подтвердили информацию. Московский кредитный банк предоставляет отсрочку на три месяца на первый взнос по ипотеке, сообщил директор департамента ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев. По его словам, предложение действует с застройщиками, которые работают по спецпрограммам. Потенциальные заемщики часто используют в качестве первого взноса деньги от продажи предыдущего жилья, рассказал Селезнев. Ранее аналитики кредитно-рейтингового агентства НКР спрогнозировали, что в ближайшие месяцы ставки по ипотеке снизятся до 9%. По их словам, значения вернутся к показателям осени 2021 года. На рынке новостроек наблюдается рекордное количество скидок, подарков, бонусов, рассрочек и субсидированных ипотечных ставок из-за падения продаж у застройщиков, цитирует телеканал 360 замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяну Решетникову.