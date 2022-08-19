Россиянам начнут давать отсрочку на первый взнос по ипотеке

Некоторые банки поменяли правила выплаты первого взноса по ипотеке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крупные российские банки будут давать отсрочку на первый взнос, потому что некоторые клиенты не готовы заплатить его, пока не продали старое жилье. Об этом сообщает РБК.

«Мы рассматриваем и прорабатываем возможность запуска программы, в рамках которой первоначальный взнос можно оформить в рассрочку», — цитирует РБК зампреда правления банка «Дом.РФ» Алексея Косякова. «Альфа-банк» совместно с девелопером «Инград» начал одобрять ипотеку на новостройки с возможностью первого взноса в рассрочку до 24 месяцев, сообщил руководитель управления ипотечных продуктов «Инграда» Вячеслав Приймак. В банке подтвердили информацию.

Московский кредитный банк предоставляет отсрочку на три месяца на первый взнос по ипотеке, сообщил директор департамента ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев. По его словам, предложение действует с застройщиками, которые работают по спецпрограммам. Потенциальные заемщики часто используют в качестве первого взноса деньги от продажи предыдущего жилья, рассказал Селезнев.

Ранее аналитики кредитно-рейтингового агентства НКР спрогнозировали, что в ближайшие месяцы ставки по ипотеке снизятся до 9%. По их словам, значения вернутся к показателям осени 2021 года. На рынке новостроек наблюдается рекордное количество скидок, подарков, бонусов, рассрочек и субсидированных ипотечных ставок из-за падения продаж у застройщиков, цитирует телеканал 360 замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяну Решетникову.