Аналитики спрогнозировали снижение ставок по ипотеке

Ставки по собственным ипотечным программам банков снизятся до 9%. Об этом сообщили аналитики кредитно-рейтингового агентства НКР.
«По мнению аналитиков агентства, высока вероятность того, что средние ставки новых выдач по собственным программам банков уже в ближайшие месяцы вернутся к значениям осени 2021 года — менее 9%. Во многом динамика ипотечного сегмента будет зависеть и от того, решит ли правительство сохранить льготные программы и ставки по ним», — цитирует «Прайм» заявление НКР.
Снижение ставок по ипотеке может позитивно повлиять на спрос на вторичное жилье, а также на приобретение новостроек, которые подходят под условия льготных программ. Исследователи считают, что выдача ипотеки в РФ по итогам года сократится только на 10-20% за счет роста суммы кредита.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил изменить условия льготной ипотеки, чтобы ставка по кредиту была не более 7%. Некоторые крупные банки могут пойти на дальнейшее снижение ставок по ипотеке из-за сохраняющегося потенциала для дальнейшего снижения ключевой ставки, передает RT. В мае ипотека в России рекордно подешевела, ставка снизилась до 6,17%, сообщает «Ридус».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»