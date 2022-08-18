В ХМАО на выходных придут дожди и сильный ветер

В ХМАО на выходных синоптики обещают дожди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО на выходных синоптики обещают дожди и ветер с порывами до 13 м/с. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра ХМАО.

«20 августа в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-13 м/с. Температура ночью +11,+16 градусов, в восточных районах +1,+6 градусов, днем +15,+20 градусов. 21 августа переменная облачность. В отдельных районах небольшой дождь. Ветер северный 6-11 м/с. Температура ночью +4,+9 градусов, днем +15,+20 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

По информации онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске температура воздуха днем составит 14-19 градусов выше нуля. На выходных будет пасмурная погода, в субботу ожидается дождь. Порывы ветра будут достигать 11 м/с.

В Сургуте до конца недели средняя температура днем составит 13-15 градусов тепла. В субботу будет небольшой дождь, до воскресенья в городе ожидается пасмурная погода. Ветер будет достигать 11 м/с.

В Нижневартовске также ожидается пасмурная погода и небольшой дождь в субботу. Дневная температура на выходных составит плюс 14-15 градусов. Сила ветра будет достигать 10 м/с.