Суд наказал охранника, испортившего картину в Ельцин Центре

Суд над Александром Васильевым состоялся 19 августа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Верх-Исетский районный суд назначил охраннику Ельцин Центра Александру Васильеву, который пририсовал глаза картине Анны Лепорской «Три фигуры», 180 часов обязательных работ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Суд постановил избрать наказание для Васильева Александра Петровича в виде обязательных работ на срок 180 часов», — сообщил корреспондент. Также суд назначил охраннику принудительное наблюдение у психиатра амбулаторно.

Защита Васильева пыталась прекратить уголовное дело. В таком случае охранник получил бы малый штраф.

Сам Васильев и его адвокат не стали приезжать на приговор. На прошлых заседаниях охранник возмущался присутствию журналистов на суде. Он просил оставить в покое, но признавал вину. Во время заседания Васильев почувствовал себя плохо и попросил не снимать его на видео.

Александр Васильев испортил картину Анны Лепорской в начале января. По его словам, его об этом попросили незнакомые ему дети, которые решили пошутить. Картина стоила 75 миллионов рублей, и эксперты сразу после инцидента принялись оттирать небольшие глазки, которые пририсовал Васильев трем фигурам. Произведение искусства было восстановлено.