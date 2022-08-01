Дело охранника, испортившего картину в Ельцин Центре, ушло в суд

В вандализме подозревается бывший охранник ЕЦ Фото: Размик Закарян © URA.RU

Прокуратура направила в суд уголовное дело о порче картины Анны Лепорской «Три фигуры», принадлежащей Государственной Третьяковской галерее. Инцидент произошел в период выставки в Ельцин Центре (Екатеринбург). Об этом URA.RU сообщил в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В вандализме подозревается бывший охранник ЕЦ.

«Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 1958 г. р. (64 года). Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества в общественном месте)», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что инцидент произошел в начале января 2022 года. Вандал пририсовал шариковой ручкой небольшие глазки абстрактным фигурам на картине Лепорской. Полотно входит в коллекцию Третьяковской галереи. Картину испортил бывший охранник Ельцин Центра, страдающий алкоголизмом.

Анна Лепорская — советская художница, ученица знаменитого авангардиста Каземира Малевича. Она принимала участие в создании картины своего учителя «Черный квадрат». Работы Лепорской представлены в целом ряде музеев, наиболее полно — в Русском музее, музее Ленинградского фарфорового завода и в Псковском музее-заповеднике.