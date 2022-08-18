В Челябинске гипермаркет затопил микрорайон нечистотами. Видео

19 августа 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Прорыв канализации не могут устранить уже месяц (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске супермаркет «Магнит», расположенный по адресу 250-Челябинска, 12, затопил расположенные вблизи дома сливами канализации. Как сообщил читатель URA.RU Александр Майер, канализация течет уже месяц, и за это время колодец, куда стекали нечистоты, переполнился. «Три недели она [канализация] просто бежала от магазина по автостоянке и утекала в колодец, но теперь он видать переполнился, и нечистоты с понедельника (15 августа) „пошли“ дальше. По главной дороге по ул. 250 лет Челябинска дотекли уже до 20 дома, а также по пешеходному тротуару возле дома №14. Бегут по тротуару и дальше на газон, под деревьями, образуют зловонное болото», — рассказал URA.RU Майер. Мужчина отметил, что прорыв канализации не идет на пользу и самому супермаркету. По его словам, нечистотами пахнет в торговом зале, от чего посещать магазин нет никакого желания. 17 августа, рабочие раскопали яму в месте потенциального прорыва, жители думали, что теперь неприятный запах перестанет отравлять их, но яму только огородили сигнальной лентой, и бросили дальнейшие работы. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Магнита». На момент публикации ответа не последовало. Корреспондент связался с управляющей компанией «ДЭЗ» Калининского района. Именно к ним обращались жильцы для решения проблемы с прорванной канализацией. Оператор сказал отправить запрос на электронную почту через раздел сайта «Задать вопрос». В УК написали, что ответят на запрос в течение 10 рабочих дней. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске супермаркет «Магнит», расположенный по адресу 250-Челябинска, 12, затопил расположенные вблизи дома сливами канализации. Как сообщил читатель URA.RU Александр Майер, канализация течет уже месяц, и за это время колодец, куда стекали нечистоты, переполнился. «Три недели она [канализация] просто бежала от магазина по автостоянке и утекала в колодец, но теперь он видать переполнился, и нечистоты с понедельника (15 августа) „пошли“ дальше. По главной дороге по ул. 250 лет Челябинска дотекли уже до 20 дома, а также по пешеходному тротуару возле дома №14. Бегут по тротуару и дальше на газон, под деревьями, образуют зловонное болото», — рассказал URA.RU Майер. Мужчина отметил, что прорыв канализации не идет на пользу и самому супермаркету. По его словам, нечистотами пахнет в торговом зале, от чего посещать магазин нет никакого желания. 17 августа, рабочие раскопали яму в месте потенциального прорыва, жители думали, что теперь неприятный запах перестанет отравлять их, но яму только огородили сигнальной лентой, и бросили дальнейшие работы. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Магнита». На момент публикации ответа не последовало. Корреспондент связался с управляющей компанией «ДЭЗ» Калининского района. Именно к ним обращались жильцы для решения проблемы с прорванной канализацией. Оператор сказал отправить запрос на электронную почту через раздел сайта «Задать вопрос». В УК написали, что ответят на запрос в течение 10 рабочих дней.